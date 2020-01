System katowickiej firmy Netizens sposobem na... kolejki w restauracjach za oceanem

MovStat znalazł zastosowanie m.in. na lotnisku Katowice Airport, w punktach obsługi klienta oraz galeriach handlowych w Polsce. System został też wdrożony w stu restauracjach szybkiej obsługi na terenie Stanów Zjednoczonych i Europy (w Hiszpanii i Polsce). Wszystko to w ramach współpracy firmy z Katowic z amerykańską spółką DTiQ.

MovStat to autorski produkt programistów i inżynierów z katowickiej firmy Netizens. System analizuje anonimowe dane o ruchu osób w miejscach publicznych.

Śląski system w restauracjach w USA, Hiszpanii i Polsce

DTiQ to potentat specjalizujący się w rozwiązaniach informatycznych zapobiegających stratom w sektorze restauracji sieciowych. W swoim portfolio amerykański gigant ma już ponad 42 tysięcy klientów, w tym tak znane marki jak KFC, Subway, Hard Rock Cafe czy McDonald’s i Burger King.

Współpraca Netiznes i DtiQ zaczęła się pod koniec 2018 roku. - Po fazie wstępnych testów i pilotaży oraz podpisaniu umowy, w lipcu 2019 nastąpiło zakończenie kilkumiesięcznego procesu integracji oprogramowania Netizens z platformą DtiQ – wyjaśniają przedstawiciele katowickiej firmy. Wtedy też MovStat oficjalnie dołączył do oferty sprzedażowej Amerykanów.

Obecnie z systemu Netizens korzystają restauracje Burger King, McDonald’s, Subway oraz US Polo. W sumie to około 100 lokali, w tym jeden znajdujący się na nowojorskim Times Square. To jednak nie koniec. Docelowo w ramach umowy między katowicką firmą a DtiQ system ma zostać wdrożony w 500 lokalizacjach.