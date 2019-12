Sylwestrowa Moc Przebojów 2019 na Stadionie Śląskim. Dojazd, utrudnienia, komunikacja miejska

Organizatorzy sugerują przybycie na stadion najwcześniej jak to możliwe, przy czym bramy zostaną otwarte dla widzów o godzinie 18:30. Koncert i transmisja na antenie telewizji Polsat rozpocznie się o godz. 20:00. A także polecają skorzystanie z komunikacji miejskiej (ZTM przygotował dodatkowy transport), aby jak najszybciej i najłatwiej dotrzeć na Stadion Śląski.

Zaplanowane przez ZTM zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej dotyczą zarówno linii tramwajowych, jak i autobusowych. Do najważniejszych modyfikacji w przypadku tych pierwszych należy uruchomienie linii nr 0 w relacji Katowice Plac Wolności – Chorzów Stadion Śląski oraz dodatkowych połączeń na liniach 6, 11 i 19, a także 13, 14, 15, 16, 20, które umożliwią powroty do katowickich dzielnic Brynów, Szopienice, Koszutka, Wełnowiec, Zawodzie, Załęże oraz do Sosnowca i Mysłowic.