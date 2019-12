Sylwester z Polsatem: trwają próby na Stadionie Śląskim ZDJĘCIA Z DRONA

W poniedziałek, 30 grudnia, na Stadionie Śląskim odbyła się próba przed Sylwestrową Mocą Przebojów - największą imprezą, podczas której mieszkańcy województwa śląskiego pożegnają stary 2019 rok i powitają nowy rok 2020.

Prezentujemy Państwu zdjęcia z przygotowań do Sylwestra w Chorzowie z wyjątkowej perspektywy, czyli z lotu ptaka. Te niezwykłe ujęcia wykonało dwóch fotografów z naszego regionu: Adrian Kula (Facebook: Sokole Oko Drona) oraz Robert Neumann (Facebook: From the Sky - Robert Neumann).

Scena zbudowana na Stadionie Śląskim w Chorzowie kolejny rok z rzędu jest gigantyczna. Jej szerokość wynosi 121 metrów. Wysokość? 28 metrów. Sama konstrukcja waży 360 ton i ma powierzchnię 760 metrów kwadratowych. Tyle samo zajmują otaczające ją ekrany ledowe. Do tego na obiekcie zamontowano 1200 różnego rodzaju dodatkowych źródeł światła. Całość w swojej stylistyce nawiązuje do złotych czasów polskich dyskotek lat 90. Moc nagłośnienia to 400 kilowatów.