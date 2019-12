Sylwester z Polsatem: Sylwestrowa Moc Przebojów 2019 na Stadionie Śląskim trwają już próby przed sylwestrowym koncertem ZDJĘCIA

Na Stadionie Śląskim pojawili się m.in. Sławomir, Michał Wiśniewski, Feel, After Party czy Miły Pan. Scena, na której zaprezentują się gwiazdy też wygląda imponująco, a jej budowa zaczęła się na początku grudnia.

W rytmie takich hitów jak „Ona by tak chciała” Ronniego Ferrari oraz „Mama ostrzegała” zespołu Daj to głośniej, które rozgrzewały Polaków do tańca w ciągu ostatnich miesięcy.

Będą: DJ Bobo i jego „Chihuahua”, Layzee Fka Mr President i „Coco Jumbo”, Maciej Maleńczuk i „Ostatnia nocka”, Sławomir i „Miłość w Zakopanem” oraz Michał Szpak ze swoim „Color Of Your Life” i wiele innych gwiazd.

A na najlepszą imprezę w roku na Stadionie Śląskim zapraszają: Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, Marcin Krupa, prezydent Katowic, Telewizja Polsat.