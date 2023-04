Świąteczny felieton redaktora naczelnego Naszego Miasta i Dziennika Zachodniego. Jędrzej Lipski składa Państwu życzenia Wielkanocne

Świąteczny felieton redaktora naczelnego Naszego Miasta i Dziennika Zachodniego

Czas Świąt Wielkiej Nocy

To moment, chwila, w której, zwalniając tempo, możemy pochylić się z refleksją nad własnym życiem, stanem ducha i rozumu. Możemy poczuć, choćby przez jedno mgnienie, tchnienie Boskiej miłości, która, tak naprawdę otacza nas opieką. Od zawsze. Jezus oddał za nas życie na krzyżu. Odkupił nasze grzechy i zmartwychwstał by nas poprowadzić ścieżką ku dobru. W stronę tych właśnie wartości rudymentarnych, dzięki którym przyszliśmy na świat, dorastaliśmy i dla których żyjemy. Jednak, idąc tą ścieżką nie możemy odwracać się od problemów i trudnych spraw otaczającego nas świata. Bo przecież rozwiązywanie problemów, pokonywanie przeszkód, naprawianie poczynionego zła jest właśnie tą drogą, którą prowadzi nas Bóg. Bóg nieskończenie miłosierny.

Kiedyś przeczytałem słowa, które zapadły mi w pamięć

Słowa o życiu praktycznym, chrześcijaństwie i poświęceniu. Przytoczę je tutaj: „Chrześcijaństwo jest bowiem bardzo praktyczne i życiowe. Jeżeli europejska cywilizacja przeżywa tak potężny kryzys, to głównie dlatego, że wyrzekła się poświęcenia. Dlaczego Bóg zagwarantował życie wieczne Jezusowi? Bo tylko On poświęcił wszystko – zdrowie, życie, dobre imię. Europa przegrywa, bo mówi głównie o prawach, a nie o poświęceniu. Tymczasem męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa pokazały, że życie bierze się z poświęcenia.” (ks. Marek Gancarczyk, Gość Niedzielny, Wielkanoc 2012). Dzisiaj te słowa są jakże żywe, aktualne, niemal palące nasze sumienia. Wówczas odnosiły się do wewnętrznego stanu Europy jako wspólnoty państw i Polski, naszej ojczyzny w kryzysie wiary, patriotyzmu i poczucia godności jako naród. Dzisiaj Europa, w obliczu wojny, przeżywa ten sam kryzys. Kryzys odrzucenia wartości, które tą wspólnotę zbudowały. Naszą Polskę, ojczyznę również ten kryzys dotyka. Rozdarcie, w jakim żyjemy, czyni nas bezsilnymi wobec stawianych przed nami, jako wspólnotą, społeczeństwem, wyzwań. A wystarczy sięgnąć w głąb dziejów, by zrozumieć, że byliśmy zawsze silni duchem. Duchem wypływającym właśnie ze Świąt Wielkiej Nocy. Duchem miłości, wybaczenia i poświęcenia.