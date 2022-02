Supersam w Katowicach się zmieni. Będzie więcej biur i gastronomii. Przebudowa ma się zakończyć jeszcze 2022 roku. Zobaczcie wizualizacje!

Co zmieni się w katowickim Supersamie?

Trwają prace nad przebudową Supersamu w Katowicach. Najwięcej zmian szykuje się na pierwszym piętrze, gdzie powstanie przestrzeń biurowa. Ciekawym elementem wystroju będzie wielka zielona ściana, stworzona z kilkudziesięciu gatunków roślin. Ma to być jedna z największych tego typu instalacji na Śląsku.

Powstaną stacje do ładowania samochodów i hulajnóg elektrycznych, rozbudowana zostanie infrastruktura rowerowa z szatniami, prysznicami i stojakami, a w niedalekiej przyszłości także usługi carsharingu. W budynku wdrożona zostanie aplikacja Globalworth, dzięki której pracownicy będą mogli korzystać z bezdotykowego dostępu do biura, przywołać windy przez swój smartfon, otworzyć szlaban do parkingu czy zarezerwować salkę konferencyjną lub miejsce parkingowe.

Odświeżony zostanie też poziom - 1, gdzie pojawi się nowa część restauracyjna - Kopalnia Smaków - ze wspólnym miejscem do spożywania posiłków. Zmiany obejmą wystrój i aranżację, za którą odpowiada wrocławska pracownia 3XA. Wciąż będzie tam można robić zakupy w popularnych sklepach jak Aldi, Action, Dealz, Kik, Maxi Zoo czy Rossmann.