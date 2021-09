Studniówka smogowa w Katowicach. Na Spodku zostanie wyświetlony nietypowy komunikat

„Wymień stary kocioł - zostało tylko 100 dni” – taki napis zostanie wyświetlony, w czwartek, 23 września o godzinie 20 na Spodku w Katowicach. Wydarzenie zorganizowane przez Polski Alarm Smogowy ma zasygnalizować o nadchodzącej zmianie przepisów antysmogowych. Od 1 stycznia 2022 roku, nie będzie można używać kotłów na paliwa stałe, starszych niż 10 lat. Za korzystanie z nich będzie grozić kara grzywny.

Marcin Krupa o sytuacji Katowic

- Szacujemy, że w Katowicach jest jeszcze kilkanaście tysięcy systemów grzewczych opartych na węglu. W ub. roku postanowiliśmy wysłać do katowickich dzielnic smogobus. Pomysł się sprawdził i dlatego w tym roku kontynuujemy akcję, by zmotywować mieszkańców do składania wniosków na wymianę kopciuchów – napisał Marcin Krupa, 22 września w biuletynie miasta.

Prezydent miasta w komunikacie dodał, że Katowice, jako jedno z niewielu miast, nie mają limitu na dotację do wymiany pieców. Pomimo tego, wielu katowiczan nadal nie skorzystało z takiej możliwości. Marcin Krupa podkreślił, że dla osób spełniających kryteria, jest przeznaczone do 10 tysięcy złotych dotacji.