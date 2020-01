Strefa Kultury to najlepsze, co mają Katowice. 20 lat temu w tym miejscu była kopalnia Katowice. Pamiętacie jeszcze to miejsce? ZDJĘCIA

Dziś Strefa to najlepiej zaprojektowana i najcenniejsza przestrzeń w Katowicach (pomijając dwa wielkie naziemne parkingi). Najcenniejsza dosłownie, bowiem w rewitalizację tego miejsca i budowę tu Muzeum Śląskiego, gmachu NOSPR oraz Międzynarodowego Centrum Kongresowego zainwestowano ogromne pieniądze. Każdy z tych obiektów jest inny, każdy wyjątkowy i ikoniczny. Wokół nich wybudowano nowy układ drogowy oraz parkingi, urządzono też przestrzenie parkowe. Całość tej spektakularnej inwestycji pochłonęła ponad 1 mld zł.

Ślad po dawnej kopalni, która przez lata działała na tym terenie oczywiście jest. I to spory. Koncepcja i projekt nowego Muzeum Śląskiego opierały się właśnie o założenie, aby historię tego miejsca eksponować. To dlatego gmach muzeum schowano pod ziemią, a ponad nią odnowiono pokopalniane zabytkowe obiekty: magazyn odzieżowy, maszynownię, wieżę szybu Warszawa II, stolarnię, łaźnię główną.

Wyzwania stoją też przed miastem, które musi wybudować przedłużyć ulicę Dobrowolskiego na północ, a także uporządkować tutejsze parkingi, które zajmują ogromną przestrzeń, są szpetne, a przy tym niewystarczające – wyjściem z tej sytuacji będzie budowa parkingu wielopoziomowego.

To jednak melodia przyszłości. Tymczasem sięgnijmy do przeszłości, by przypomnieć, jak Strefa Kultury wyglądała przed przebudową…