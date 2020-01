Straż miejska w Katowicach zawiesza akcję protestacyjną. Urząd Miasta wróci do rozmów z funkcjonariuszami

- Chcieliśmy pokazać, że mamy dobrą wolę. Początkowo traktowano nas po macoszemu - urzędnicy nie odpowiadali na nasze pisma i nie przejęli się podnoszonymi przez nas postulatami. Najgorszy było to, że między wierszami zaczęło się straszyć nas rozwiązaniem jednostki, ale to już za nami. Dobrze, że jest chęć rozmowy - dodaje Machała.

Zawieszenie zostało omówione i zaakceptowane przez załogę jednostki. Związkowcy informują, że to odpowiedź na żądanie magistratu, który zapowiedział, że wróci do rozmów ze strażnikami, jeśli ci odstąpią od protestu.

Związkowcy domagają się podwyżek oraz dodatków

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2020 roku strażnicy miejscy w Katowicach nie wypisywali mandatów. Do tego wszystkie czynności prowadzili bardzo skrupulatnie, co powodowało, że wydłużały się one kilkukrotnie. W ten sposób przyjęli sposób działania strajku włoskiego.