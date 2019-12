Straż Miejska w Katowicach szykuje się do strajku. Funkcjonariusze mają dość. Chcą podwyżki i dodatków za pracę

- Za fatalną sytuację odpowiada przede wszystkim zbyt mała ilość etatów w stosunku do ilości obowiązków i interwencji. Nadmieńmy, że na dzień dzisiejszy jest 21 wolnych etatów, do pracy na które nie ma zbyt wiele chętnych a nowo przyjęci pracownicy szybko odchodzą do innych służb mundurowych, gdzie zarobki i inne przywileje są o wiele korzystniejsze - czytamy w piśmie "S".

- Bezpośrednio w referatach wykonawczych pracuje 60 funkcjonariuszy, którzy w razie potrzeby mogą być wspomagani przez pozostałych strażników, z wykluczeniem osób pracujących na stanowiskach monitoringu miejskiego i dyżurnych - mówi Jacek Pytel z SM w Katowicach.

60 funkcjonariuszy pracujących w terenie przypada na 278 736 mieszkańców Katowic. To oznacza, że jeden strażnik przypada na 4645 mieszkańców. Ta liczba jest na co dzień zdecydowanie większa, ponieważ trzeba do niej dodać wszystkich przyjezdnych, którzy w Katowicach pracują lub przyjeżdżają tutaj na zakupy czy imprezy.

Strażnicy Miejscy od początku roku do 19 grudnia wzięli udział w około 42 tysiącach interwencji. Średnio otrzymują 117 zgłoszeń każdego dnia.