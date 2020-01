Straż Miejska w Katowicach rozpoczęła strajk. Mandatów nie wystawia.

- Za fatalną sytuację odpowiada przede wszystkim zbyt mała ilość etatów w stosunku do ilości obowiązków i interwencji. Nadmieńmy, że na dzień dzisiejszy jest 21 wolnych etatów, do pracy na które nie ma zbyt wiele chętnych a nowo przyjęci pracownicy szybko odchodzą do innych służb mundurowych, gdzie zarobki i inne przywileje są o wiele korzystniejsze - czytamy w piśmie "Solidarności" do Marcina Krupy, prezydenta Katowic.

Mariusz Machała podkreśla, że jedynie w ciągu ostatnich trzech lat z pracy odeszło 60 strażników. - Wychodzi na to, że zostaje tylko kilku doświadczonych strażników na ulicach, a reszta to nowicjusze, ludzie młodzi. Chyba wszyscy zgodzimy się ze sobą, że potrzeba czasu, aby nabrać wprawy w swoim zawodzie - wyjaśnia.

Jeden strażnik przypada na 4645 mieszkańców Katowic. Ta liczba jest na co dzień zdecydowanie większa, ponieważ trzeba do niej dodać wszystkich przyjezdnych, którzy w Katowicach pracują lub przyjeżdżają tutaj na zakupy czy imprezy. Każdego roku Straż Miejska podejmuje w mieście kilkadziesiąt tysięcy interwencji.

Związkowcy czekają na ruch ze strony Urzędu Miasta

Na tę chwilę (tj. 2 stycznia 2020 roku) Urząd Miasta Katowice nie prowadzi żadnych rozmów ze związkowcami. Jeszcze przed rozpoczęciem strajku poprosiliśmy o kilka słów komentarza Ewę Lipkę - rzeczniczkę magistratu.

- Oczywiście ważne jest znalezienie racjonalnych proporcji pomiędzy ilością pracowników, a ich obowiązkami. Co istotne zadania, które realizuje straż miejska wpływają na bezpieczeństwo, a także ład i porządek w mieście. Dlatego doceniając pracę strażników w tym roku otrzymali podwyżki swoich pensji, a co warto podkreślić - zgodnie z zapowiedziami i uzgodnieniami ze stroną związków takowe będą powtarzane co dwa lata - informuje Ewa Lipka.

Nie wiadomo jednak, jak urząd odniesie się do postulatów, z którymi strajk rozpoczęli strażnicy. Związkowcy "S" domagają się natychmiastowej podwyżki płac w Straży Miejskiej o tysiąc złotych brutto, dodatków za pracę w dni wolne i święta, a także dodatku dla kierowców, którzy pracują w SM. - Jedynie to zachęci nowych ludzi do pracy, a obecnych pracowników zmobilizuje do pozostania w naszych szeregach - podkreślają.