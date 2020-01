Straż miejska nie dogadała się z władzami Katowic: „Nie przerwiemy strajku”. Czy jednostka zostanie rozwiązana?

14 stycznia 2020 roku, po kilku miesiącach próśb ze strony funkcjonariuszy oraz dwóch tygodniach strajku, władze Katowic usiadły do stołu z przedstawicielami straży miejskiej. Choć początkowo strażnicy wstrzymywali się przed komentarzem, tak dwa dni po rozmowach poinformowali Dziennik Zachodni, że nie przyniosły one żadnego efektu.

Powiem szczerze, że władze miasta zupełnie nie chcą nas słuchać, nie przyjmują żadnego z naszych postulatów, dlatego nie przerwiemy strajku - Mariusz Machała Solidarność

Związkowcy domagają się podwyżki płac w straży o tysiąc złotych brutto, dodatków za pracę w dni wolne i święta, a także dodatku dla kierowców, którzy pracują w SM. - Jedynie to zachęci nowych ludzi do pracy, a obecnych pracowników zmobilizuje do pozostania w naszych szeregach - podkreślają.

W piśmie protestacyjnym zaznaczono również, że strażników jest zbyt mało, aby mogli oni wykonywać swoje obowiązki. Dochodzi do sytuacji, że interwencje są realizowane nawet po kilkunastu godzinach od zgłoszenia, co odbija się także na postrzeganiu straży miejskiej przez katowiczan.