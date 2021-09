Startuje „Rajdowy Ustroń”. Nie zabraknie też „Mistrzów w drodze”. Warto wziąć udział w tych wydarzeniach

Celem programu "Mistrzowie w drodze" jest wspieranie młodych kierowców, by mieli zarówno dużą świadomość swojej roli za kierownicą, stosowne poczucie odpowiedzialności, jak i pogłębione umiejętności prowadzenia pojazdu. Filarem są szkolenia z doskonalenia techniki jazdy. Do 20 września 2021r. młodzi kierowcy mają czas by zgłosić się do programu i potrenować swoje umiejętności w kontrolowanych warunkach.

Właśnie o tym, jak można wziąć udział w tegorocznej edycji oraz jak wygrać bon paliwowy o wartości 500 zł dowiedzą się goście strefy „Mistrzowie w drodze”. Młodzi kierowcy będą mogli zdobyć voucher na praktyczne szkolenie z doskonalenia techniki jazdy.

Rodziny z dziećmi także znajdą tu miejsce do edukacyjnej rozrywki. W nawiązaniu do poprzedniej kampanii „Mistrzowie w pasach”, na stoisku czekają eksperci gotowi zaprezentować poprawne zapinanie pasów i fotelików w samochodzie.