Śląskie awansowało na pierwsze miejsce w Polsce pod względem nowych zakażeń.

Ubiegłej doby zarejestrowano ich 3849 - to wzrost o 18 proc. w stosunku do ubiegłego piątku. Zmarł 52 osoby - wzrost o 73 proc. do ubiegłego piątku.

Na drugim miejscu w Polsce jest woj. mazowieckie - 3731 nowych zakażeń, a na trzecim wielkopolskie - 2781.

W Śląskiem na kwarantannie przebywa 93771 osób, wykonano 13679 testów.

Gdzie w Śląskiem sytuacja jest najtragiczniejsza? Sprawdź poniżej w galerii: