Sprowadzali samochody z Belgii i Francji, ale nie płacili podatków. Oszukali skarb państwa na 3 mln zł. Czeka ich długa odsiadka

600 samochodów i 3 mln zł nieodprowadzonych podatków

Sprawą grupy przestępczej, która sprzedawała pochodzące z zagranicy samochody i nie płaciła należnych podatków, zajmowali się policjanci z KWP w Katowicach. Śledztwo nadzorowała natomiast Prokuratura Okręgowa w Katowicach. W trakcie prowadzenia działań funkcjonariusze skompletowali obszerny materiał dowodowy, który następnie posłużył do przedstawienia zarzutów 7 osobom, w tym kierującej zorganizowana grupą przestępczą.

Śledczy ustalili, że od 2011 do 2013 roku, jej członkowie nabyli i sprowadzili z terenu Belgii i Francji ponad 600 samochodów. Pojazdy zostały następnie sprzedane klientom w kraju. Podejrzani nabywali i sprzedawali samochody przy wykorzystaniu specjalnie w tym celu założonych, a także fikcyjnych firm, dzięki czemu unikali płacenia należnych podatków VAT i akcyzy. Wartość nieodprowadzonych podatków w Polsce to ponad 3 mln zł.

Zarzuty dotyczą nie tylko udziału w grupie przestępczej, ale też fałszowania dokumentów, poświadczenia nieprawdy, oraz przestępstw skarbowych. Grozi im 8 lat więzienia. Jeden z podejrzanych usłyszał ponadto zarzut kierowania zorganizowana grupą przestępczą, za co grozi do 10 lat więzienia. Policjanci zabezpieczyli mienie podejrzanych o wartości blisko 500 tys. zł. Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia wobec wszystkich podejrzanych.