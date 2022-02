Sprawca głośnego zabójstwa poznał swoją ofiarę na portalu społecznościowym. Wcześniej był karany za nieumyślne spowodowanie śmierci

Przerażająca zbrodnia w mieszkaniu na jedną noc

Do zabójstwa doszło w mieszkaniu znajdującym się w rejonie ul. Gliwickiej. Kochankowie wynajęli je na jedną noc. Policjanci przybyli na miejsce po otrzymaniu zgłoszenia od mężczyzny, który stwierdził, że prawdopodobnie zabił swoją partnerkę. W środku znaleziono nieprzytomną kobietę z wieloma ranami kłutymi.

Jeden z policjantów, który jest również ratownikiem, natychmiast zaczął udzielać rannej kobiecie pomocy medycznej, ale na ocalenie życia 50-latki było już za późno. Z powodu licznych ran kłutych zmarła pomimo podjętej reanimacji. Mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie. Badanie trzeźwości wskazało, że w chwili zatrzymania miał ponad promil alkoholu w organizmie.

Pobrano jego krew do badań laboratoryjnych m. in. na obecność środków psychotropowych. Na miejscu, pod nadzorem prokuratora pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza, z technikiem kryminalistycznym i biegłym z zakresu medycyny sądowej. Ustalono, że podczas pobytu kochanków w mieszkaniu miało dojść do kłótni.