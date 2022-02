Spotkania, wystawy, kiermasz, spacer po cmentarzu żydowskim. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach trwają VI Dni Kultury Żydowskiej

Do 13 lutego 2022 roku potrwają VI Dni Kultury Żydowskiej, których organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach. Coroczne wydarzenie to cykl spotkań, prelekcji oraz wystaw, zrzeszających miłośników i pasjonatów tematyki związanej z literaturą, historią oraz tradycją judaizmu. W ramach szóstej edycji tej inicjatywy, jej uczestnicy przez dwa tygodnie mają możliwość zapoznawania się z przygotowanymi przez organizatorów oraz prelegentów ciekawostkami, dotyczącymi kultury narodu żydowskiego. Do udziału w spotkaniach upoważniają bezpłatne wejściówki, jakie należy odebrać bądź zarezerwować w filiach, które organizują poszczególne przedsięwzięcia.