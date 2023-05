Spotkajmy się podczas wydarzeń w Volvo Eurokas Katowice

I. WARSZTATY I POKAZ MASTERCHEFA KUBY TOMASZCZYKA

ATRAKCJE TOWARZYSZĄCE

10:00 –15:00

„Sztuka owocowej kreatywności!”

Warsztaty plastyczne dla dzieci z wykorzystaniem plasteliny

Zapraszamy na wyjątkowe warsztaty „Sztuka owocowej kreatywności!”, gdzie każdy uczestnik będzie miał okazję wykazać się swoją artystyczną duszą i zrobić coś pięknego z użyciem plasteliny i różnych owoców jako inspiracji. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość nauczyć się technik tworzenia detali i połączenia kolorów, aby stworzyć swój własny, kolorowy i realistyczny obraz owocowy. To świetna okazja, aby w ciekawy sposób połączyć pasję kulinarnej sztuki z plastycznym tworzeniem. Zapewniamy wszystkie niezbędne materiały oraz fachową pomoc instruktora.



„Pokaż nam swój widok na zdrowie!”

Warsztaty malarskie dla dzieci promujące zdrowy styl życia

Celem warsztatów jest zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej i promowanie zdrowego stylu życia przez sztukę. Podczas zajęć dzieci będą malować obrazy krajobrazów i scenerii, które symbolizują zdrowy tryb życia, takie jak parki, lasy, plaże i pola. Podczas zajęć pociechy będą miały okazję nauczyć się technik malowania na płótnie oraz sposobów tworzenia perspektywy i światłocienia, co pozwoli im na stworzenie realistycznego krajobrazu. Warsztaty plastyczne „Pokaż nam swój widok na zdrowie!” są przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat i prowadzone są przez doświadczonych instruktorów, którzy pomagają uczestnikom w tworzeniu dzieła sztuki. Na zakończenie każdy z uczestników otrzyma swój własny obraz, który będzie symbolizował zdrowy styl życia i aktywność fizyczną.