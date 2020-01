Spór o kościół dominikanów w Katowicach. Co na to architekci i proboszcz parafii?

Joanna Małecka: Po wejściu do kościoła nasz wzrok koncentruje się na ścianie ołtarzowej. To właśnie miejsce najważniejsze. I ta biała ściana z krzyżem w środku, przez swoją zaskakującą czystość formy, budzi najwięcej kontrowersji. Ta czystość formy jest czymś, co moglibyśmy opisać niewielką ingerencją architekta, ale jest jednocześnie wielkim działaniem i odważną decyzją.

Zatrzymajmy się na chwilę przy koncepcji tego białego, zredukowanego wnętrza. Skąd ona się wzięła? Bartłomiej Nawrocki: Szukaliśmy rozwiązania, które byłoby spójne z tożsamością i historią miejsca. Kościół został zaprojektowany przez Tadeusza Łobosa w duchu modernistycznym i uznaliśmy, że należy to uszanować. Drugie założenie było jeszcze ważniejsze - wchodząc do kościoła powinniśmy poczuć to, co w jego sakralnej przestrzeni jest najważniejsze.

Chciałabym, żeby ojciec Tomasz pomógł teraz tym, którzy z taką czystością formy nie mają po drodze, tym, którzy nie potrafią odnaleźć w tym projekcie Boga.

_o. Tomasz Golonka: _To zacznę od siebie. Próbowałem kiedyś wyobrazić sobie, że jestem osobą niewierzącą. Taki eksperyment intelektualny. Jako niewierzący, który wchodzi do kościoła, chciałbym, by ta przestrzeń jakoś mnie ukierunkowała. W kościele najważniejszy jest ołtarz znajdujący się na osi centralnej. Wchodzimy - i tu już kończy się mój eksperyment - do miejsca celebracji liturgii. My, jako ludzie wierzący, gromadzimy się wokół ołtarza na Eucharystii. Za pomocą zewnętrznych znaków celebrujemy wszystko, co wydarzyło się w czasie ostatniej wieczerzy. Tu jest obecny Jezus Chrystus. A obok ołtarza musi znaleźć się też ambona do głoszenia słowa.

A tabernakulum? Czy ono nie powinno być w centralnym miejscu?

_o. Tomasz Golonka: _To bardzo ciekawy zarzut, który pojawił się wiele razy. Kiedy zastanowimy się nad teologią posoborową, to okaże się, że tabernakulum może znaleźć się w bocznej kaplicy, w innym miejscu. Tak jest na przykład w katowickiej katedrze. Przy okazji powiem, że i arcybiskup Wiktor Skworc, i ksiądz Leszek Makówka, przewodniczący komisji architektury sakralnej, dobrze przyjęli ten projekt. A więc wchodzimy do kościoła, widzimy ołtarz i właściwie nic innego. Mamy celebrować liturgię. Na ścianie ołtarzowej zdecydowaliśmy się zaznaczyć subtelnie krzyż. Mam wrażenie, że w większości kościołów krzyże mają mną wstrząsnąć, wręcz porazić. Pan Jezus musi być krwisty i połamany, żebym ja to poczuł. Figura Maryi musi być taka, żebym wiedział, że to najświętsza z najświętszych.