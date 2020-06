Spójrzcie tylko! Takie piękne widoki są tylko z Tysiąclecia. Widoki na Katowice, Chorzów, Park Śląsk, Świętochłowice...

Nie ma więc w galerii zdjęć z najwyższych pięter Kukurydz, za to są zdjęcia na Kukurydze z innych bloków. Nie ma też zdjęć z nowych inwestycji na osiedlu, mniej lub bardziej udanych. Najczęściej słabo korespondujących z oryginalną zabudową. Cóż. Tauzen to wciąż ulubiona dzielnica Katowic dla deweloperów. W ostatnich latach między prostymi klockami wyrosły bloki inaczej ustawione, inaczej zaprojektowane, koło siebie. Jeśli pamiętacie, kilka lat temu architekci w sądzie walczyli nawet o to, by zachować oryginalny układ zabudowy i projekt osiedla - nie udało się. Tysiąclecie było zaprojektowane na 30 tys. osób w taki sposób, by było maksymalnie wygodne dla mieszkańców. Np. dzieci idące do szkoły nie przekraczały w żadnym miejscu ulicy. Co ciekawe, do jednej Kukurydzy wprowadził się architekt Maciej Franta - wnuk Aleksandra Franty, współtwórcy osiedla. To mieszkanie na ostatnim, 24. piętrze.