Spodek i MCK będą bez plastiku. W obu halach catering wyłącznie z ekologicznych naczyń jednorazowych

Co do tej pory udało się zrobić? - Wdrożyliśmy już m.in.: inteligentny system zarządzania energią elektryczną i cieplną, monitoring korzystania z oświetlenia, system ograniczania zużycia wody. Pracujemy nad ograniczaniem zużycia energii elektrycznej i cieplnej, wprowadzamy (z naszymi partnerami i klientami) ścisłą segregację odpadów – wymienia prezes Stolarz.

Ekologiczne rozwiązania w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym wdrażane są już od kilku lat. Miejsce zobowiązuje, bo to właśnie w tych dwóch halach w grudniu 2018 roku odbył się Szczyt Klimatyczny COP24.

Dodatkowo od 2020 roku zarządca Spodka i MCK zobowiązał operatorów cateringowych obsługujących obie hale do korzystania wyłącznie z ekologicznych naczyń jednorazowych, biodegradowalnych lub kubków wielokrotnego użytku.

Od 2020 roku firmy cateringowe w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym mają korzystać wyłącznie z ekologicznych naczyń jednorazowych, biodegradowalnych lub kubków wielokrotnego użytku.

W planach jest także warta 1 mln zł wymiana oświetlenia led w niektórych częściach obiektów.

Dodajmy, że Międzynarodowe Centrum Kongresowe to oddany w 2015 roku, obiekt łączący funkcje: kongresową, konferencyjną, wystawienniczą, targową i widowiskową. MCK zostało zaprojektowane przez pracownię JEMS Architekci. Charakterystyczną cechą hali jest dach pokryty trawą, który stanowi dostępną dla pieszych „zieloną dolinę”. Budynek przeznaczony jest dla 15 tys. użytkowników. Posiada halę wielofunkcyjną o powierzchni 8,1 tys. m kw., salę audytoryjną dla 600 osób, trzy sale balowe oraz 26 sal konferencyjnych na 38 tys. m kw.



Spodek to z kolei niekwestionowana ikona architektury i symbol Śląska oraz Katowic. Został oddany do użytku w 1971 roku i od tego czasu jest miejscem ważnych i dużych wydarzeń sportowych i muzycznych. Trybuny Spodka mieszczą 11 tys. osób, w kompleksie jest też m.in. lodowisko, basen, sala gimnastyczna oraz hotel. Coważne, Spodek i MCK są ze sobą połączone tunelem i razem tworzą jedną z największych aren spotkań kongresowo-wystawienniczych i widowiskowo-sportowych w kraju.



Zarządcą obu obiektów od połowy 2016 roku jest PTWP Event Center spółka z Grupy PTWP.