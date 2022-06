Spektakularne koncerty Disneya w Polsce! Na żywo usłyszymy najpiękniejsze piosenki z Krainy lodu, Pocahontas, Mulan czy Małej syrenki!

Podczas koncertu Księżniczek Disneya wybrzmią największe przeboje z klasycznych animacji, m.in. z obu części Krainy lodu, Vaiany: Skarbu oceanu, Pocahontas, Zaplątanych, Aladyna, Mulan czy Małej syrenki. Nie zabraknie „Mam tę moc”, „Kolorowego wiatru” i „Pół kroku stąd”.

Genialne wykonania, zapierający dech w piersiach zamek, iluminacje świetlne, orkiestra – to będzie niezapomniany wieczór! To będzie piękna opowieść o tym, że dobro zawsze zwycięża, magia może zawładnąć naszym życiem, a podążanie za marzeniami to najlepsza z możliwych dróg. Bądźcie tam razem z nami!

MIASTA i DATY:

Kraków, Tauron Arena 5,6,7.05.2023

Katowice, Spodek 12,13,14.05.2023

Warszawa, Torwar 26,27,28.05.2023

Wrocław, Hala Stulecia 9,10,11.06.2023

Gdańsk, Ergo Arena 16,17,18.06.2023

Łódź, Atlas Arena 23,24,25.06.2023

Koncerty zbiegają się w czasie z Wielkim Świętem Księżniczek, akcją Disneya na cześć bohaterek, które wypełniają nasz świat odwagą i dobrocią.