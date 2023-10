Spektakl “Genesis” przeniósł widzów do świata Tolkiena. Autorski debiut Sophie Welsch podczas IX Katowickiej Nocy Galerii na katowickiej ASP

W Laboratorium Nowych Mediów - Tauron Lab, w piątek 29 września, odbył się niezwykły spektakl audiowizualny “Genesis”. Jego autorką jest Sophie Welsch, studentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Wydarzenie, zorganizowane w ramach IX Katowickiej Nocy Galerii, cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

Spektakl „Genesis” to zaawansowany multimedialnie projekt, który przeniósł uczestników w fascynującą podróż przez niezwykłą narrację opartą na twórczości J.R.R. Tolkiena, autora Śródziemia. Na widowni można było spotkać tłum fanów brytyjskiego pisarza, ale nie tylko. - To był pierwszy raz, kiedy wystawiałam “Genesis”. Również pierwszy raz spektakl był złożony i obejrzany w całości, razem z muzyką na żywo. Był to także mój debiut w roli twórcy spektaklu i pierwsze doświadczenie robienia czegoś tak monumentalnego i tak dużego - mówiła po spektaklu Sophie Welsch, autorka “Genesis”. Początkowo organizatorzy zakładali, iż spektakl zostanie wystawiony w piątkowy wieczór jeden raz. Na wydarzenie obowiązywały zapisy i już po dwóch dniach okazało się, że liczba chętnych jest większa niż pojemność sali, w której się odbywało. Duże zainteresowanie sprawiło, że ostatecznie “Genesis” był odtworzony dwa razy.

- Wydaje mi się, że spektakl się udał. Wiele osób przyszło do mnie z bardzo pozytywnymi wrażeniami. Myślę, że całość dała bardzo fajny efekt. Jestem bardzo zadowolona - cieszyła się autorka. Multimedialna interpretacja Ainulindalë

Spektakl Genesis stworzony przez Sophie Welsch, studentkę Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach to multimedialna interpretacja Ainulindalë, opowieści napisanej przez J.R.R. Tolkiena i będącej genesis jego świata – Śródziemia. Przedstawia ona koncepcję kreacji absolutnej: od pustki, przez dźwięk aż do materii. Pierwotna muzyka, stworzona przed pra-początkiem świata, powraca definiując siły i zależności w następnych erach historii. Narracja skupia się nad naturą zła, pobudzając naszą wyobraźnię i zachęcając do refleksji nad istotą harmonii. Stawia również wiele pytań m.in. co definiuje nasze zachowanie? Jaką melodię wybija w nasze serca i dlaczego?

- Jestem wielką fanką Tolkiena. Gdy zaczynałam myśleć o tym spektaklu dwa lata temu, sytuacja na świecie nie była najlepsza, bardzo potrzebowałam odskoczni od rzeczywistości i pochylenia się nad czymś pozytywnym. Świat Tolkiena jest bardzo bezpieczny. Mimo różnych starć pomiędzy dobrem i złem wszystko jest tak ułożone, że jednak dobro zwycięża. Z takim pozytywnym przeświadczeniem z tyłu głowy, znacznie lepiej się pracuje nad projektem dyplomowym, który wymaga bardzo dużo energii - tłumaczyła Sophie Welsch. Zależało mi również na tym, żeby nie zrobić kolejnej rzeczy, która będzie przedstawiona na ekranie. Chciałam czegoś, co zaangażuje widza i wzbudzi w nim refleksje - dodawała.

Multimedialne Doświadczenie

To wyjątkowe wydarzenie pobudziło wiele zmysłów, tworząc niezapomniane doznania audiowizualne. Przestrzeń, obraz i dźwięk łączyły się w niezwykły sposób. Dźwięk odgrywał kluczową rolę, pozwalając kształtować przestrzeń i prowadzić narrację. Sound design, stworzony przez Szymona Szewczyka, wykorzystywał architekturę dźwięku przestrzennego, nadając dodatkowy wymiar muzyce i przestrzeni. Dźwięk instrumentalny, wykonywany na żywo przez utalentowanych muzyków z Orkiestry Muzyki Nowej prowadził widza przez najważniejsze momenty spektaklu, tworząc niezapomniane emocje i atmosferę. - Moje odczucia mogę się nieco różnić od wrażeń innych odbiorców, ponieważ uczestniczyłem w tym projekcie niemalże na każdym etapie. Uważam, że była to ujmująca praca, robiąca duże wrażenie, zawierająca dużo skomplikowanej technologii. Bardzo podobał mi się abstrakcyjny charakter przedstawienia tej historii, pozbawionej żywych aktorów. W spektaklu “występowały” tak naprawdę moduły, światło i blask. Myślę, że takie podejście do przedstawienia historii powstania świata sprawdziło się bardzo dobrze - opisywał Tomasz Strojecki, koordynator projektu.

Spektakl Sophie Welsch to efekt połączenia pasji i przeciwieństw: miłości do światów fikcyjnych i zmęczenia ich częstymi reprezentacjami, fascynacji technologią oraz przesycenia ekranami w codziennym życiu, radości z dostępu do informacji i jednoczesnej niemocy w obliczu ich ogromnej ilości. Spektakl „Genesis” jest próbą przeniesienia widza do zupełnie nowej rzeczywistości, gdzie zamiast przytłaczać, pozwoli na chwilę refleksji i oddechu.

- Spektakl "Genesis" to próba uchwycenia harmonii w świecie ekranów i reprezentacji, gdzie technologia i nadmiar informacji skonfrontowane są z tęsknotą za autentycznym doświadczeniem. To zaproszenie do innej rzeczywistości, gdzie spokój i zastanowienie wypełniają przestrzeń – powiedziała Matylda Badera, kuratorka działań fundacji Soundscape. Spektakl “Genesis” zapewnił wszystkim uczestnikom nie tylko rozrywkę, ale także głęboką refleksję nad naturą naszego świata i istnieniem. Wyjątkowe wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez udziału partnerów Grupy TAURON, ASP w Katowicach oraz Volvo Euro Kas. - Połączenie dźwięku, obrazu i litery tworzy krainy wyobraźni, które wzbogacają widza. Cieszymy się, że możliwości techniczne jakie daje nowy, niezwykle wyrafinowany instrument są wykorzystywane. Wspierając Tauron Lab spodziewaliśmy się, że będziemy zaskakiwani inwencją twórców, cieszymy się, że tym razem artyści przenieśli nas do tolkienowskiego Śródziemia – mówił Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy Grupy TAURON.

Sonda - Czy Polacy chcą amerykańskiej elektrowni atomowej w Polsce?