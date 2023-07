Sound Lab startuje w Katowicach. To bezpłatne muzyczne warsztaty dla najmłodszych!

Komputer to fantastyczne narzędzie do pracy kreatywnej! Chcemy zaszczepić w dzieciach chęć używania komputera do innych celów niż gaming i oglądanie platform streamingowych – mówi Jakub Mokrzysiak, prezes fundacji Soundscape.

Warsztaty Sound Lab mają na celu pobudzenie kreatywności dzieci oraz zachęcenie ich do poszukiwania nieoczywistych form wyrazu. Dzięki połączeniu edukacji i zabawy, uczestnicy będą mieli możliwość rozwijania swojego muzycznego potencjału przy wsparciu najnowszych technologii. W wydarzeniach wezmą udział dzieci z Polski i Ukrainy. To nie tylko okazja do twórczego rozwoju, ale także szansa na międzynarodową wymianę kulturalną i integrację.

Pierwsze warsztaty, organizowane przez fundację Soundscape odbędą się 20 lipca o godzinie 17:00 i będą skierowane do dzieci w wieku od 6 do 10 lat, druga sesja warsztatowa odbędzie się 27 lipca o godzinie 12:00 dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Obydwa wydarzenia są bezpłatne i zorganizowane zostaną w Mieście Ogrodów, w Katowicach. Spotkania potrwają 90 min i zostaną przeprowadzone w kilkuosobowych grupach. Warsztaty poprowadzi Jakub Mokrzysiak — producent muzyczny oraz prezes fundacji Soundscape.

Dzieci wezmą udział w warsztatach muzycznych z wykorzystaniem urządzenia Playtron, który stworzyła firma Playtronica. Playtron to kontroler MIDI, który łączy się z tabletem, na którym zainstalowana będzie prosta aplikacja pełniąca funkcję syntezatora. Każda grupa warsztatowa otrzyma zestaw złożony z Playtron’u, tabletu, słuchawek, rozgałęźnika do słuchawek oraz co niezwykłe, warzyw i owoców, które zostaną wykorzystane do tworzenia muzyki. Najważniejszym punktem warsztatów Sound Lab będzie wspólna produkcja muzyczna.