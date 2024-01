Śnieżna niedziela w woj. śląskim - jest ostrzeżenie IMGW. Śniegu może spaść do 20 cm! Zobacz zdjęcia z miast

Śnieżna niedziela w woj. śląskim - jest ostrzeżenie IMGW. Śniegu może spaść do 20 cm!

Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 20 cm. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 20.00 w niedzielę 7 stycznia.

Aktualizacja na godz. 10.00

Od początku trwania ostrzeżenia przyrost pokrywy śnieżnej wyniósł od 3 cm do 7 cm, lokalnie około 10 cm. W kolejnych godzinach opady śniegu, miejscami o umiarkowanym natężeniu, nadal będą występować, a prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do końca okresu ostrzeżenia wyniesie od 2 cm do 5 cm, lokalnie około 8 cm.

Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.