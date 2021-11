Słyszeliście utwór "Polska" Rafała Skowrońskiego? Pochodzący z Katowic artysta promuje nim swój debiutancki mini-album

Raf Skowroński to wokalista, autor tekstów, kompozytor, a także absolwent londyńskiej uczelni Middlesex University, na której ukończył kierunek Popular Music. Wcześniej był związany z formacją JÓGA z którą tworzył muzykę alternatywną i elektroniczno-folkową.

Razem z formacją wystąpił na takich festiwal jak Open’er Festival, Kraków Live Festival czy OFF Festival. Obecnie artysta skupia się na karierze solowej. W swojej twórczości lubi mieszać ze sobą takie gatunki jak soul, R&B oraz muzykę elektroniczną. Inspiruje się takimi artystami jak SZA, Björk, ELIZA czy Frank Ocean.

"NW9" to wydany nakładem My Name Is New Label pierwszy solowy mini-album Rafa Skowrońskiego. Wydawnictwo składa się z sześciu utworów, które opowiadają o osobistej drodze artysty do własnego szczęścia i poznania swych najszczerszych pragnień. Na albumie znajdziemy znane słuchaczom piosenki, takie jak “Wody Łyk”, “Miło Cię Poznać” oraz “Ciało Gorące”, a także zupełnie nowe kompozycje.