Słynne restauracje ze Śląska podczas festiwalu Dining Week. Trzeba je odwiedzić!

#U Kelnerów (Zabrze)

U Kelnerów to restauracja Powstała dosyć niedawno, bo w 2021. Co wyróżnia to miejsce na tle innych? Najwyższa jakość serwowanych potraw, świetny serwis oraz wyjątkowy wystrój i klimat pozwalający na rozpoczęcie niezapomnianej przygody z prawdziwymi śląskimi i włoskimi smakami. Jest to idealne miejsce dla wymagających osób ceniących sobie dbałość o każdy kulinarny detal. Podczas Dining Weeka Goście mają do wyboru dwa zestawy 3 i 5 daniowe w wersji wege lub mięsnej. W pierwszym, wege, czekają m.in. Mandilli di seta, czyli marchew, buratta, pomarańcza, salsa verde oraz nasturcja. W drugim natomiast udko z kaczki z smażoną polentą, wiśnią, czerwoną kapustą, śliwką, jabłkiem i tajemniczym sosem leśnym. Polecamy się spieszyć - liczba miejsc jest ograniczona!

#BOSCO (Bielsko-Biała)

Kolejnym wartym polecenia przystankiem na kulinarnej mapie śląska jest BOSCO. To najbardziej zielona restauracja w Bielsku-Białej! Miejsce to stworzone jest do wypoczynku, spotkań i zabawy. Szef Kuchni, Krystian Szklarczyk, stawia na produkty nieprzetworzone, najwyższej jakości, sezonowe oraz własne wyroby (pieczywo, makarony, pikle). Wśród festiwalowych propozycji cenionego Szefa Kuchni znalazły się m.in.: arancini z wegańskim parmezanem, purée z ziemniaka truflowego, musem z pieczonej papryki oraz kaparami czy polędwiczka wieprzowa z fasolką szparagową, musem z batata i salsą verde. Jedno jest pewne - menu jest boskie!



#ISTO (Katowice)