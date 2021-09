Śliczne kobiety, dobra muzyka, tańce... - czyli szalona noc w katowickiej Pomarańczy

Gdzie byliście 15 lat temu? Jeżeli na tej imprezie w Spodku, to może jesteście na zdjęciach. To był INNY ŚWIAT!

WSPOMINAMY. Co robiłeś/aś 2 września 2006 roku? Gwoli przypomnienia - mieliśmy wtedy sobotę. Jeżeli byłeś/byłaś (a może wciąż jesteś) fanem techno, to wielce prawdopodobne że odwiedziłeś wówczas katowicki Spodek, podczas 6. edycji festiwalu Mayday Polska. Te zdjęcia, to jak podróż do przeszłości. Zobacz fotografie sprzed 15 lat!