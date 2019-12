Śląskie zabiera Łodzi Festiwal Transatlantyk, stworzony przez Jana A.P. Kaczmarka

Celem organizacji wydarzenia w województwie śląskim, jak podaje biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego, jest promocja regionu, w którym kultura jako istotny element rozwoju gospodarczego w innowacyjny sposób wykorzystuje potencjał twórczy środowiska artystycznego do poprawy przestrzeni publicznej, w tym instytucji kultury. W organizację wydarzenia włączą się instytucje kultury z regionu, „Ars Cameralis Silesiae Superioris” i Instytucja Filmowa „Silesia-Film”.

Rapsodia Śląska to doświadczenie, które nas zbliżyło. „Transatlantyk” jest dużym festiwalem, ale potrzebuje stabilnego partnera, który stawia na festiwal i kulturę. Wierzę, że takim partnerem jest województwo śląskie. Tu są ramy, podwaliny, skala i fundamenty pod budowę i rozkwit tego przedsięwzięcia” – podkreślał Jan A.P. Kaczmarek

Połączenie muzyki i filmu

Transatlantyk Festival to artystyczna platforma, która poprzez muzykę i film tworzy silniejsze związki między społeczeństwem, sztuką i środowiskiem, inspiruje dyskusje na aktualne tematy społeczne. Jest uznanym międzynarodowym festiwalem nowej generacji, który buduje swą tożsamość łącząc wyrafinowaną, skierowaną do branży filmowej ofertę z szeroko dostępnym programem edukacji i aktywizacji społecznej. Festiwal oparty jest na trzech filarach: filmie, muzyce, edukacji i działaniach branżowych. Twórcą festiwalu jest wybitny kompozytor, laureat Oscara za muzykę do filmu "Marzyciel" – Jan A.P. Kaczmarek.