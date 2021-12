Śląskie? Nigdy tu nie przyjeżdżaj! Oto TOP 10 powodów, dla których nie warto red.

TURYSTYKA. Na Śląsku (przecież wiadomo, że całe województwo śląskie to Śląsk, co nie?) są same kopalnie i huty, ludzie mają czarne obwódki wokół oczu, ciągle jedzą kluski z roladą i mieszkają na kulturalnej pustyni. Przyroda? Czegoś takiego nie znają. Unikaj tego nudnego i zdegenerowanego regionu. KLIKNIJ W GALERIĘ i poznaj 10 powodów, dlaczego nie warto nikogo tu zapraszać!