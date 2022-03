Śląskie derby znowu gorące! GKS Katowice - GKS Tychy 2:3. Tyszanie lepsi po dogrywce ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU

GKS Katowice - GKS Tychy 2:3. Tyszanie lepsi po dogrywce ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU

Hokeiści GKS Katowice po raz pierwszy w tym sezonie przegrali u siebie z GKS Tychy. Co prawda w Satelicie długo zanosiło się na zwycięstwo gospodarzy, ale ambitna pogoń tyszan przyniosła im cenne zwycięstwo. Goście najpierw w ostatniej minucie doprowadzili do dogrywki, a w dodatkowym czasie gry po niespełna czterech minutach przechylili szalę wygranej na swoją korzyść.

Prowadzenie dla zespołu Jacka Płachty zdobył doświadczony Maciej Kruczek. Obrońca GiKSy pokonał Tomasa Fucika potężnym strzałem z dystansu po lodzie pod koniec I tercji. Tyszanie odpowiedzieli po przerwie wyrównującym trafieniem Jeana Dupuya. Kanadyjczyk jako pierwszy zmusił w półfinale Johna Murraya do kapitulacji.

Pod koniec II tercji gospodarze grali w podwójnej przewadze i bezlitośnie ją wykorzystali. Po składnej akcji całej piątki krążek z bliska do siatki skierował Fin Matias Lehtonen. Tyszanie walczyli jednak do końca. W ostatniej minucie do remisu doprowadził Bartłomiej Pociecha, choć goście grali wówczas w osłabieniu.

Zwycięzcę w derbach wyłoniła więc dogrywka rozgrywana w 4-sobowych składach. Po niespełna czterech minutach walki złotego gola zdobył Bartłomiej Jeziorski przechylając szalę wygranej na stronę tyszan. W play off jest remis 1:1 i teraz rywalizacja przenosi się na Stadion Zimowy.

GKS Katowice - GKS Tychy 2:3 po dogrywce (1:0, 1:1, 0:1, dogr. 0:1)

Bramki 1:0 Maciej Kruczek (19), 1:1 Jean Dupuy (28), 2:1 Matias Lehtonen (38), 2:2 Bartłomiej Pociecha (60), 2:3 Bartłomiej Jeziorski (64)

Kary Katowice - 8 minuty, Tychy - 45 minut

Widzów 1340

W play off 1:1. Kolejne mecze we wtorek i środę o godz. 18 w Tychach.