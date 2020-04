Śląskie: 32 nowe przypadki zakażeń koronawirusem, jedna osoba zmarła [7 kwietnia 2020]. Skąd są pacjenci?

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowych zakażeniach koronawirusem. Liczba chorych na COVID-19 w skali kraju wzrosła do 4532. Najwięcej nowych zachorowań odnotowano w województwie śląskim, bo aż 32. To oznacza, że w naszym regionie jest już 594 przypadków koronawirusa. To dane na wtorek, 7 kwietnia, na godz. 10:00.

Rośnie liczba przypadków koronawirusa w woj. śląskim Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek, 7 kwietnia, o nowych przypadkach koronawirusa. W skali kraju liczba chorych na COVID-19 wzrosła już do 4532. W tym 2476 osób jest hospitalizowanych, 148 130 objętych kwarantanną, 36 391 objętych nadzorem epidemiologicznym. Jak dotąd 191 osób zakażonych koronawirusem wyzdrowiało, niestety 111 osób z powodu koronawirusa zmarło. Czytaj także Śląski lekarz radzi, jak przygotować organizm na atak koronawirusa

2 osób z woj. pomorskiego. Rośnie niestety tragiczny bilans koronawirusa: od wczoraj zmarły cztery osoby. Wśród nich jest 83-letnia kobieta, która przebywała w szpitalu w Tychach. - Jednocześnie z przykrością informujemy o śmierci 4 kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 64-letni mężczyzna hospitalizowany w Krakowie oraz 83-letnia kobieta hospitalizowana w Tychach, 77-letni mężczyzna hospitalizowany w Poznaniu i 85-letni mężczyzna hospitalizowany w Łańcucie, którzy mieli choroby współistniejące - poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Czytaj także MEMY. Wybory w dobie koronawirus: "Zapraszamy do urn"

140 miast i gmin w woj. śląskim przeciw wyborom prezydenckim Rośnie liczba przypadków koronawirusa w woj. śląskim Niestety najwięcej nowych zachorowań odnotowano w województwie śląskim. Według stanu na 7 kwietnia na godzinę 10. w regionie potwierdzono już 594 przypadki koronawirusa. Co wiemy o nowych zakażonych z naszego województwa? To czterech mieszkańców Sosnowca, mężczyzna z powiatu bielskiego, kobieta z Rudy Śląskiej, mężczyzna z Tychów, kobieta z Mikołowa, ośmiu mieszkańców powiatu będzińskiego, lublinieckiego i tarnogórskiego, mieszkańcy powiatu wodzisławskiego (Mszana, 2 Wodzisław Śl., 2 Pszów, Rydułtowy, Czyżowice), lublinieckiego, cieszyńskiego, gliwickiego oraz bieruńsko-lędzińskiego. - Przez kolejne co najmniej dwa tygodnie w tzw. izolacji domowej pozostanie 4 mieszkańców Sosnowca – 2 kobiety i mężczyzna w sile wieku oraz młody mężczyzna, mieszkaniec w sile wieku z powiatu bielskiego, kobieta w sile wieku z Rudy Śląskiej, młody mieszkaniec Tychów oraz starsza mieszkanka Mikołowa – poinformowała Alina Kucharzewska, rzeczniczka wojewody śląskiego. Dodatnie okazało się 8 próbek pobranych od osób ze szpitala specjalistycznego w Bytomiu (to mieszkańcy m.in. powiatów będzińskiego, lublinieckiego, tarnogórskiego) oraz 5 próbek pochodzących od osób pobranych w szpitalu specjalistycznym w Częstochowie. - Dobry stan zdrowia pozwala także na leczenie w domu 11 kolejnych mieszkańców - 7 z nich to mieszkańcy powiatu wodzisławskiego (Mszana, 2 Wodzisław Śl.,2 Pszów, Rydułtowy, Czyżowice). Bez groźnych dla zdrowia objawów zakażenia koronawirusem jest także starszy mężczyzna z powiatu lublinieckiego, kobieta w średnim wieku z powiatu cieszyńskiego, mieszkaniec powiatu gliwickiego w sile wieku oraz mieszkanka z średnim wieku powiatu bieruńsko-lędzińskiego - wymienia Kucharzewska. Czytaj także Mandat za wizytę w myjni samochodowej. Policjanci nieugięci

