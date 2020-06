Śląski Sanepid nałożył ponad 2 mln zł kar na osoby nieprzestrzegające warunków kwarantanny. Czy były nałożone na wyrost?

Śląski Sanepid nałożył ponad 2 mln zł

Na terenie województwa śląskiego od początku "narodowej izolacji" do dnia 1 czerwca nałożono kary pieniężne (decyzje administracyjne) na 446 osób na łączną kwotę aż 2 mln 314 tys. 950 zł. To ogromna kwota. Zwykle karane były osoby, które nie przestrzegały zasad kwarantanny i zostały "przyłapane" przez policję poza domem oraz te, które nie miały maseczek, nie przestrzegały wymaganego dwumetrowego dystansu od innych.

Dochodziło do sytuacji kuriozalnych. Nadgorliwa policja ukarała mężczyznę za to, że „wyskoczył z domu tylko na chwilę, by pobiegać samotnie za zabudowaniami gospodarstwa” , a innych za "organizację" grilla. Mandat trzeba było zapłacić do 7 dni od otrzymania.