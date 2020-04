Śląski lekarz radzi, jak przygotować swój organizm na atak koronawirusa

Śląskie. Jak przygotować organizm na atak choroby COVID-19? Już za kilka dni, czyli około 7 kwietnia, czeka nas bardzo trudny czas - pisze dr nauk medycznych Maciej Jędrzejko. Ten lekarz rodem z Sosnowca, mieszkający obecnie w Tychach, daje konkretne rady, jak można przygotować swój organizm na uderzenie koronawirusa SARS CoV-2 i wywołanej przez niego choroby COVID-19. "Przy czarnym scenariuszu co setna osoba potrzebująca będzie miała dostęp do OIOMU, dlatego zróbcie wszystko, żeby nie zachorować ciężko i reagujcie na objawy" - pisze dr Jędrzejko.

Dr n. med. Maciej Jędrzejko jest specjalistą ginekologii i położnictwa, ale nietypowym, bo ma za sobą również pracę jako lekarz rodzinny (jeszcze w czasach, gdy nie było oficjalnie takiej specjalności) oraz pediatra. Do tego przez 5 lat pracował w pogotowiu w Będzinie. Tłumaczę z medycznego języka na polski - Mam misję, by trudny medyczny język tłumaczyć na bardziej ludzki, zrozumiały dla wszystkich - mówi dr Maciej Jędrzejko w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim". - Obawiam się, że kompletny brak świadomości i niewiedza mogą narazić więcej osób na śmierć niż sam wirus. My, medycy, mówimy tak niezrozumiałym językiem, że trudno się dziwić, że ludzie ignorują nasze zalecenia - dodaje.

Maciej Jędrzejko pracuje na onkologii Szpitala Miejskiego w Czeladzi oraz w Śląskim Instytucie Matki i Noworodka w Chorzowie, przyjmuje również pacjentki w prywatnych przychodniach w Katowicach, Tychach, Będzinie i Piekarach Śląskich.

W sobotę 28 marca 2020 r. zamieścił na swoim profilu na Facebooku apel do wszystkich, którym zależy na przetrwaniu pandemii w jak najlepszym zdrowiu. Za jego zgodą przytaczamy ten wpis w całości: Dr n. med. Maciej Jędrzejko pisze: Wszystko wskazuje na to, ze nasze okręty płyną we mgle informacyjnej. Obawy o to, że mamy głębokie niedoszacowanie osób chorych na COVID-19 w Polsce są w pełni uzasadnione. Rzetelne raportowanie wszystkich przypadków jest utrudnione i daleki jestem od spiskowych teorii - bardziej chodzi o fatalne przygotowanie systemu do nadciągającego sztormu.

Wszyscy znani mi zdroworozsądkowo myślący lekarze nie mają wątpliwości, że czeka nas BARDZO TRUDNY CZAS. Za około 7-10 dni najprawdopodobniej - wzorem innych krajów - zobaczymy gwałtowny przyrost zachorowań i zgonów i tego już nie będzie się dało ukryć - pisze dr Maciej Jędrzejko

Rady dla osób mieszkających w bloku Co możemy robić? To co dotąd - siedzieć w domach, wyjście na spacer z rodziną tylko samochodem i daleko od ludzi. Ci, którzy mieszkają w domkach mają łatwiej, ale blokersi MUSZĄ założyć, że COVID-19 czeka na nich na klatkach schodowych, a szczególnie w windach. Każde wyjście z bloku przy braku odpowiedniego zabezpieczenia i odruchów nie dotykania niczego dłońmi i palcami - jest realnym zagrożeniem. Po wyjściu z windy od razu odkaźcie dłonie zanim czegokolwiek dotkniecie.

Jeśli musicie wyjść lub nie wytrzymujecie już w domu to ZAPLANUJCIE WYJŚCIE, ale ZAPLANUJCIE całą drogę krok po kroku JAK SAPER NA POLU MINOWYM.

Stosujcie maseczki, okulary i rękawiczki.

Pilnujcie dzieci, żeby niczego nie dotykały na klatkach i w windach. Odkażajcie im dłonie po wyjściu z windy.

Na zewnątrz, na wolnym powietrzu - jesteście bezpieczni, ale tylko z dala od ludzi. Noście maseczki nawet jeśli jesteście zdrowi/bezobjawowi.

Co jeszcze możecie zrobić?:

Ano nie liczyć na CUD, że może się uda - tylko rzetelnie PRZYGOTOWAĆ WASZE CIAŁA NA UDERZENIE CHOROBY.

Organizm wypoczęty, dobrze nawodniony, wyspany, prawidłowo odżywiony, z prawidłowym poziomem witamin i elektrolitów oraz z WYRÓWNANYMI CHOROBAMI towarzyszącymi - zniesie chorobę ZDECYDOWANIE lepiej i pozbiera się nawet z ciężkiego zapalenia płuc.

Pamiętaj o nawodnieniu organizmu PAMIĘTAJ O PRAWIDŁOWYM NAWODNIENIU ORGANIZMU - WYPIJAJ OKOŁO 10-12-15 szklanek wody na dobę - unikaj zimnej i gorącej wody, pij przyjemnie ciepłą wodę. POLICZ DOKŁADNIE, JAKIE JEST TWOJE ZAPOTRZEBOWANIE DOBOWE NA WODĘ za pomocą internetowych kalkulatorów.

Zabezpiecz się w leki przeciwgorączkowe i przeciwzapalne, ale nie wykupuj całej apteki, kup po max. 2 opakowania tabletek - apteki będą czynne.

Uzupełniaj witaminy w diecie - jedz umyte i sparzone warzywa (nie gotowane) oraz owoce, najlepiej cytrusy i kiwi (uważaj na cukier w owocach).

Uzupełnij witaminę D. Przyjmuj regularnie probiotyki naturalne - kefiry, jogurty, zsiadłe mleko, kiszonki. Zrezygnuj z alkoholu i papierosów Zrezygnuj teraz zupełnie na 3-4 tyg alkoholu (max. mała lampka wina do obiadu), żeby nie powodować odwodnienia organizmu. Bezwzględnie unikaj teraz upojenia alkoholowego. Kac to skutek zatrucia alkoholem - to stan odwodnienia, zaburzenia elektrolitowe, ryzyko zawału i udaru oraz zakrzepicy, obniżenie odporności. Zrezygnuj teraz zupełne papierosów (wirus atakuje PŁUCA). Jeśli musisz palić, to zredukuj do 2-3 papierosów typu elektronicznego i bez substancji smolistych. Ogranicz kawę i mocną herbatę Ogranicz teraz płyny zawierające kofeinę - kawę i mocną herbatę - do 1 dziennie - kofeina, teina i guaranina to, jak ostatnio udowodniono, chemicznie ta sama substancja (kofeina należąca do metyloksantyn, która hamuje działanie wazopresyny, co z kolei powoduje zwiększoną utratę wody - odwodnienie).

Jeśli pijesz dużo mocnej kawy i herbaty, to uzupełnij koniecznie potas i magnez. Ćwicz, ale nie przemęczaj się Codziennie wykonuj proste ćwiczenia ogólnokondycyjne przez 5-7-10 minut. Najlepiej doradź się trenera z siłowni - chłopaki teraz nie mają z czego żyć, poproś o konsultacje na skype. W najbliższych 8 tygodniach unikaj przemęczenia fizycznego i psychicznego.

Pracuj w dzień, w nocy śpij Śpij około 8 godzin dziennie, przy tym bardzo ważne, ŻEBY sen obejmował na pewno godziny między 23.00 a 3.00. Brak snu w tych godzinach może mieć związek ze zwiększonym ryzykiem nadciśnienia tętniczego i związanego z tym zawału i udaru. Udowodniono również zwiększoną częstość zachorowań na raka piersi u kobiet wykonujących pracę zmianową - więc praca nocna najprawdopodobniej ma niekorzystny wpływ na odporność.

Przygotuj swoje ciało na uderzenie choroby najlepiej jak możesz Nie każdy ucisk w klatce piersiowej ma związek z chorobą COVID-19 Pamiętaj, że ucisk w klatce piersiowej może mieć związek ze stresem, ale także z chorym sercem i pamiętaj, że COVID-19 jest późnym, a nie pierwszym objawem. Zachowaj spokój. Duszność, która ustępuje po zmianie pozycji jest najpewniej związana z dyskopatią kręgosłupa i napięciem mięśni klatki. Zawczasu naucz się skutecznych technik relaksacyjnych, żebyś umiał/umiała się samodzielnie uspokoić, kiedy zrobi się nerwowo Jeśli leczysz się na nerwicę lub depresję - zabezpiecz się w leki i bądź w kontakcie online swoim psychologiem/terapeutą. Skontaktuj się z nim i poproś o spotkania via skype/messenger itd. Jak samodzielnie przygotować dmuchawkę do ćwiczeń oddechowych w razie zapalenia płuc Przygotuj w domu prostą DMUCHAWKĘ do ćwiczeń oddechowych w razie zapalenia płuc.

Najprostsza dmuchawka to : Butelka pet po wodzie mineralnej.

Rurka gumowa o wąskim przekroju - taka jak rurka od zestawu kroplówki, albo taka, jakiej używają akwaryści do napowietrzania. Butelkę napełnić do 3/4, zakręcić. W nakrętce zrobić dziurkę, wsadzić rurkę aż do dna butelki i gotowe. System nie może być zbyt szczelny, żeby powietrze, które wdmuchujesz mogło z lekkim oporem uciekać.

Profesjonalne dmuchawki do ćwiczeń oddechowych znajdziecie w sieci.

W razie zapalenia płuc wykonujcie ćwiczenia oddechowe - około 10 wydechów do rurki co 1-2 godziny. Dla osoby zdrowej to całkiem męczące, a co dopiero dla chorej. Ale im szybciej się nauczycie, tym lepiej dla Was. Nauczcie tego osoby starsze i wytłumaczcie po co to (ŻEBY ROZPRĘŻAĆ CHORE PŁUCA).

Nie dla wszystkich wystarczy miejsca w szpitalach. Szpitale wojewódzkie mają po 20-30 miejsc OIOMOWYCH, podczas gdy może być potrzeba 2000-3000... - pisze dr Maciej Jędrzejko

Zrób wszystko, żeby nie zachorować ciężko To oznacza, że przy czarnym scenariuszu co setna osoba potrzebująca będzie miała dostęp do OIOMU, dlatego zróbcie wszystko, żeby nie zachorować ciężko i reagujcie na objawy.

Nie gaś gorączki przedwcześnie Gaście gorączkę dopiero od 38,6 st. C. Do 38,5 st. C pozwólcie organizmowi powalczyć. W tej temperaturze są najbardziej aktywne układy enzymatyczne w leukocytach (wyjątki od tej reguły to anergia - „nigdy nie miewam gorączki” oraz drgawki gorączkowe w wywiadzie). Pamiętajcie o lekach na wasze choroby przewlekłe - nie może Wam ich braknąć w trakcie uderzenia choroby.

Upewnijcie się, że macie namiar na lekarza, który do Waszych rodziców przyjedzie w razie choroby i podłączy im kroplówkę nawadniającą w domu, jeśli nie będzie już miejsc w szpitalach.

Nie wpadajcie w panikę, zadbajcie o siebie i najbliższych Kochani, wszystko mija, nawet najdłuższa żmija. Zadbajcie o siebie i swoich najbliższych. Nie wpadajcie w panikę. Bądźcie przygotowani. Wszystko zacznie się za około 7-10 dni i może potrwać 2-3 miesiące, zanim nadejdzie spokój. Musimy się NAUCZYĆ ŻYĆ z COVID-19 za plecami. Nauczyć się nowych nawyków higienicznych. Myć nie tylko ręce, ale myć jedzenie i myć nawet zakupy, na które ktoś mógł nakaszleć! - pisze dr Maciej Jędrzejko A jednocześnie... trzeba nie popaść w bakteriofobię, czyli chorobliwy lęk przed drobnoustrojami.

Żeby pokonać wroga, trzeba przede wszystkim poznać jego język. Język naszego wroga jest szczególnie trudny, bo MEDYCZNY, ale ma plusy - wszystko na tego temat JEST W INTERNECIE, a wielu medyków na swoich profilach stara Wam tłumaczyć z medycznego na polski...

Powodzenia, kochani i trzymajcie się mocno, bo będzie bujało. Mamy jeszcze około 7-10 dni ciszy przed burzą. Przygotujcie Wasze żaglowce i Wasze załogi na ten sztorm. Nie wiemy, jak potężny będzie ten sztorm, bo płyniemy we mgle informacyjnej - może z wielkiej chmury będzie mały deszcz, ale bardziej prawdopodobne, ze oberwiemy wszyscy, i to mocno Dr n. med. Maciej Jędrzejko

Najnowsze informacje dot. koronawirusa