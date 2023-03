Śląsk "kwitnącą krainą start-upów"? Raport na temat śląskich start-upów gotowy. Już jutro premiera

- My sami mamy ambicje bycia jednym z liderów tego ekosystemu. Bardzo ważną wartością w naszej firmie jest również wspieranie otoczenia biznesowego. To jest dla mnie jako przedsiębiorcy bardzo ważne, że jeśli robimy biznes, to dajemy tak samo coś od siebie otoczeniu biznesowemu w którym funkcjonujemy. To jest również jeden z kamieni węgielnych tego raportu - mówił Rafał Bałaga, CEO i Co-Founder w firmie co.brick.