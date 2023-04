Śląscy strażacy-siatkarze znowu najlepsi w kraju! Na Mistrzostwach Polski w Puławach zdobyli złoty medal. Komendant przyznał im nagrody Szymon Karpe

"To dla mnie ogromna satysfakcja jako komendanta wojewódzkiego, że w szeregach śląskiej PSP, mamy ludzi tak wszechstronnie uzdolnionych" - mówi w rozmowie z nami nadbryg. Jacek Kleszczewski. Lucyna Nenow Zobacz galerię (10 zdjęć)

Śląscy strażacy piąty raz z rzędu okazali się najlepsi i w finale Mistrzostw Polski Strażaków PSP w Piłce Siatkowej w Puławach pokonali rywali wynikiem 2 do 0. We wtorek 4 kwietnia w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach odbyło się spotkanie śląskich strażaków-siatkarzy z komendantem wojewódzkim, który podziękował swoim podwładnym za ich zaangażowanie oraz przyznał nagrody finansowe. "To dla mnie ogromna satysfakcja jako komendanta wojewódzkiego, że w szeregach śląskiej PSP, mamy ludzi tak wszechstronnie uzdolnionych" - mówi w rozmowie z nami nadbrygadier Jacek Kleszczewski.