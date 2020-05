Sklepy w Galerii Katowickiej znów otwarte, ale nie wszystkie. Tłumów nie ma.

Jak na zluzowanie obostrzeń zareagowały katowickiego galerie handlowe? W poniedziałek rano zajrzeliśmy do Galerii Katowickiej.

4 maja ograniczenie zniesiono, a galerie znów mogą działać jak dawniej, ale z kilkoma zastrzeżeniami. Najważniejsze obostrzenia to limit osób: 1 osoba na 15 m kw. powierzchni handlowej oraz utrzymanie zakazu działalności klubów fitness, kin, przestrzeni rekreacyjnych czy food courtów (jedzenie można zamawiać, ale na wynos). Obowiązkowy jest też dystans oraz zasłanianie ust i nosa.

Dodatkowe rozwiązania wprowadził również zarządca GK. - Do dyspozycji klientów, na terenie Katowickiej (w tym przy wejściach oraz przy toaletach), zamontowano dozowniki z płynem do dezynfekcji. Klienci informowani są również o możliwości zakupu maseczki w wybranych sklepach, między innymi w Super-Pharm, Hebe, Marylin, Leopardus i w Stokrotce - przekazali przedstawiciele centrum handlowego.

- Nie tylko dostosowaliśmy się do zaleceń ministerstwa, ale wdrożyliśmy też dodatkowe rozwiązania, mające na celu zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa naszym klientom i pracownikom. Katowicka jako obiekt jest w pełni gotowa do wznowienia działalności przy zachowaniu nowego reżimu sanitarnego. Także duża część najemców Galerii już w sobotę rozpoczęła przygotowania do uruchomienia sklepów, dostosowując stanowiska kasowe i szykując odpowiednie procedury – dodaje Joanna Bagińska, dyrektor Galerii Katowickiej.