Silne ulewy w woj. śląskim - liczne podtopienia, stany ostrzegawcze na rzekach. Strażacy interweniowali 177 razy

Silne ulewy w woj. śląskim - liczne podtopienia, stany ostrzegawcze na rzekach...

W Sosnowcu odnotowano wysoki stan wody Rowu Mortimerowskiego - przy ul. Broniewskiego powstało rozlewisko wodne 100x80 metrów. Wodę wypompowano do kanału burzowego. Działania zakończono o godz. 02:06 dnia 07.08.2023.

Jak wynika z komunikatów publikowanych w poniedziałek przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK), tego dnia w południowej części regionu prognozowano do godz. 21. burze, którym miejscami mogą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Możliwy jest grad.