Siła i jakość wywodzi się z tradycji! Na katowickim osiedlu Witosa powstaje Zielony Bazar, to kontynuacja misji Nicefora Dzidy z Goczałkowic

Urodził się pan w rodzinie rolniczej?

Dokładnie tak.

Kiedy zaczął pan pracować?

Konkretnej daty nie pamiętam, ale pracowałem od dziecka, może od drugiej klasy szkoły podstawowej a może nawet i wcześniej.

I co pan wtedy jako dziecko robił?

Rodzice hodowali kwiaty, pomidory i ogórki, więc pomagałem w szklarniach.

Lubił to pan?

Bardzo lubiłem pomagać rodzicom. Oni kochali, to co robili, a ja doceniałem ich ciężką pracę. Chciałem ich odciążyć, aby mieli choć trochę lżej. Wszystko, co robili rodzice, to robili dla nas, czyli dla mnie i rodzeństwa.