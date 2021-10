Siła i jakość wywodzi się z tradycji! Na katowickim osiedlu Witosa powstaje Zielony Bazar, to kontynuacja misji Nicefora Dzidy z Goczałkowic

Urodził się pan w rodzinie rolniczej?

Dokładnie tak.

Kiedy zaczął pan pracować?

Konkretnej daty nie pamiętam, ale pracowałem od dziecka, może od drugiej klasy szkoły podstawowej a może nawet i wcześniej.

I co pan wtedy jako dziecko robił?

Rodzice hodowali kwiaty, pomidory i ogórki, więc pomagałem w szklarniach.

Lubił to pan?

Bardzo lubiłem pomagać rodzicom. Oni kochali, to co robili, a ja doceniałem ich ciężką pracę. Chciałem ich odciążyć, aby mieli choć trochę lżej. Wszystko, co robili rodzice, to robili dla nas, czyli dla mnie i rodzeństwa.

Pewnie więc nie tylko pan pomagał rodzicom?

Mam sześciu braci i dwie siostry, pomagaliśmy wszyscy od najstarszego do najmłodszego.

Czy już wtedy gospodarstwo rodziny Dzida, było tak mocno rozwinięte?

Rodzice zawsze byli bardzo innowacyjni. Ojciec niczego się nie bał, często wyjeżdżał na zachód podglądać tamtejsze europejskie rolnictwo a później, wszystkie te nowości wprowadzał u nas. Można więc powiedzieć, że tak, jak na tamte czasy (PRL-dopisek redakcji) gospodarstwo rodziców było bardzo mocno rozwinięte.