Sierpniowe nowości w kinach Helios. Co zobaczymy na ekranie?

Gorącą premierą tego tygodnia jest „BLUE BEETLE”, czyli nowość z uniwersum DC Comics. Tytułowy bohater zadebiutuje na dużym ekranie w dedykowanej mu produkcji! Błękitny Skarabeusz to superbohater przybierający postać mistycznego stworzenia z egipskiej mitologii. To właśnie w niego przeobraża się Jamie Reyes – wcześniej zwyczajny, meksykański nastolatek. Od tego momentu jego życie diametralnie się zmienia, gdyż zyskuje kosmiczną moc i niesamowitą zbroję. Czekają na niego nowe zadania i walka z przeciwnikami… Na szczęście w tej szalonej przygodzie towarzyszy mu jego zabawna rodzina, która pomaga mu odnaleźć się w nowej roli.

Kolejną gorącą premierą jest film „SPUSZCZONE ZE SMYCZY”. W tej niecodziennej komedii głównymi bohaterami są psy! Tym razem jednak określenie „wierny jak pies” może zostać zakwestionowane. Główny bohater, terier Reggie, zostaje porzucony przez nieodpowiedzialnego właściciela, Douga. Reggie początkowo nie dowierza, że jego ukochany pan zostawił go celowo i pragnie do niego wrócić. Spotyka jednak inne bezpańskie czworonogi, w tym pyskatego Buga. Ten ostatni uświadamia go o złych zamiarach Douga. Reggie z pomocą nowych towarzyszy postanawia zemstę przeciwko niedawnemu właścicielowi…