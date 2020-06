Siedem nowych stacji rowerowych w Katowicach. Są przy basenach oraz w dzielnicach. Łącznie w mieście działają już 83 wypożyczalnie

Siedem nowych stacji rowerowych w Katowicach

To planowana i zapowiadana przez miasto oraz firmę Nextbike rozbudowa „City by bike” - systemu miejskich rowerów w Katowicach. Od piątku, 26 czerwca, udostępnionych zostanie siedem nowych stacji z 56 rowerami, to oznacza, że łącznie w stolicy aglomeracji będą już 83 wypożyczalnie z 666 rowerami.

Nowe są przy dwóch miejskich basenach w Brynowie i Burowcu oraz w dzielnicach: w Śródmieściu na pl. Rostka, na osiedlu Paderewskiego przy ul. Pułaskiego, w Dębie: przy skrzyżowaniu ul. Ściegiennego z Chorzowską oraz u zbiegu ul. Ściegiennego z Krzyżową, w Bogucicach obok biblioteki przy ul. Wajdy.

7 nowych stacji w Katowicach od 26 czerwca