Sesja nagiej kobiety przy paczkomacie - SZOK! Rzecz o nieobyczajnych sytuacjach na Śląsku i nie tylko. Takie rzeczy w biały dzień?

Nagość w miejscu publicznym? Kto pamięta słynną "akcję" w Pyrzowicach?

Nagość na ulicy, czy stosunek w miejscu publicznym jest traktowany jak wykroczenie. Najczęściej jest to uznawane za „nieobyczajny wybryk”. Osoby, które się go dopuszczą, muszą liczyć się z naganą, karą grzywny do 1500 złotych, albo nawet ograniczeniem wolności i aresztem!

Rzecz o doggingu

Niejednokrotnie, tego typu sytuacje można uznać za dogging. Cóż to takiego? To czerpanie satysfakcji z tego, że ktoś może nas nakryć i oglądać w czasie miłosnych uniesień. W praktyce oznacza to fakt, że niektóre osoby mogą osiągnąć satysfakcję seksualną wyłącznie w ekstremalnych warunkach. Na razie nie wiadomo, czy kochankowie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.

Jak się okazuje, sprawa "pyrzowickich kochanków" to nie jedyna TAKA akacja w ostatnich latach w Polsce. Sprawdź, gdzie w ostatnim czasie policja czy straż miejska miała PODOBNE problemy. W wielu przypadkach, uczestnicy miłosnych igraszek zostali ukarani mandatem.

