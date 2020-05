Senior z Katowic nową gwiazdą Tik Toka. Lech Kiliański, 73-letni emeryt, którego śledzą tysiące Polaków

Rozrywkowe życie musiało przystopować w związku z pandemią koronawirusa. Jednak pan Lech znalazł inny sposób na kontynuowanie swojej pasji – tańca. Założył konto na Tik-Toku. To aplikacja, w której kręcimy filmiki do muzyki.

- Niestety nie ma obecnie możliwości rozrywki. Do kręcenia filmików zachęcił mnie film. To dla mnie świetna zabawa, a ja naprawdę uwielbiam tańczyć, więc mogę się tym podzielić z innymi. Mój syn Paweł mi podpowiada i pomaga – opowiada senior.

Reakcja na filmiki jest niesamowita. Obecnie pan Lech ma blisko 9 tysięcy obserwujących, a do swoich filmików otrzymał ponad 60 tysięcy polubień. Jego filmiki obejrzało od kilkunastu do kilkuset użytkowników - póki co rekord to ponad 291 tysięcy przy jednym z filmików. Tańczący Lech otrzymał również setki pozytywnych komentarzy.