Senior Residence w marcu świętował swój jubileusz. Dziewięć lat katowickiego domu opieki dla osób starszych

To już dziewięć lat katowickiego domu opieki dla osób starszych

Posiadający 198 mieszkańców i zatrudniający 150 pracowników katowicki dom opieki dla osób starszych w marcu świętował dziewiąte urodziny. Senior Residence zainaugurował swoją działalność 18 marca 2014 roku.

Dom opieki dla osób starszych Senior Residence to placówka działa na katowickim osiedlu Bażantowo, która zapewnia całodobową opiekę. Wyróżnia ją przygotowana z myślą o seniorach infrastruktura, która spełnia swoją funkcję każdego dnia, oferując pensjonariuszom duży komfort i swobodę. W marcu placówka świętowała dziewiątą rocznicę poświęcenia obiektu. Dziewięć lat naszej działalności minęło bardzo szybko. Nie chce nam się wierzyć, że to już tyle czasu. Od 2014 roku zdążyliśmy okrzepnąć i co najważniejsze wypracować procedury dotyczące opieki i funkcjonowania Senior Residence - mówi Elżbieta Grzeczka, dyrektor Senior Residence. Metody stosowane w Senior Residence zostały oparte na bazie filozofii stosowanej przez Diakonię Neuendettelsau, założyciela katowickiego domu, która w tym roku będzie obchodziła 169 rocznicę funkcjonowania. W porównaniu do blisko 170-letniego doświadczenia naszego założyciela, 9 lat to bardzo mało. Natomiast widzimy, że od momentu otwarcia domu jesteśmy rozpoznawalni w Katowicach – przekazuje Grzeczka.

W Senior Residence zamieszkuje obecnie 198 seniorów. Taka ilość mieszkańców to maksymalna liczba osób, które może przyjąć katowicki dom opieki. Placówka cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Liczba chętnych, którzy chcieliby zamieszkać w Senior Residence jest zdecydowanie większa. Dzięki naszym dobrym praktykom udało się wypracować pozytywną opinię o Senior Residence. Do naszego ośrodka zgłasza się bardzo dużo chętnych. Przede wszystkim jednak mamy bardzo dużo podziękowań, za dobrą opiekę i serdeczne podejście do naszych mieszkańców oraz ich rodzin. Nasi lokatorzy i ich bliscy czują się tutaj jak w domu, co często słyszymy w trakcie odwiedzin – podkreśla dyrektor. Wypracowana dobra opinia to efekt ciężkiej pracy, która była wykonywana w katowickim ośrodku. Początki nie były łatwe, a w trakcie działalności Senior Residence napotkał na swojej drodze trudności, które trzeba było zwalczyć.

Wiele rzeczy wydarzyło się w trakcie naszego funkcjonowania. Pierwsze pięć lat było bardzo trudne. Wypracowywaliśmy własne procedury, staraliśmy się, by nasza opieka była jak najlepsza dla każdego mieszkańca. Niedługo po tym okresie na świecie wybuchła pandemia koronawirusa, to był kolejny wielki stres i obawa jak sobie z tym poradzimy. Na szczęście dzięki opatrzności udało nam się przetrwać ten trudny czas – wspomina Elżbieta Grzeczka.

Od początku funkcjonowania Senior Residence był domem otwartym. Uległo to chwilowej zmianie ze względu na COVID-19. Aktualnie ośrodek wrócił do metod stosowanych przed pandemią, co ceni sobie wiele rodzin. Jesteśmy otwarci dla rodzin i znajomych odwiedzających pensjonariuszy przez siedem dni w tygodniu od 7:00 do 18:00. W okresie letnim ten czas zostanie wydłużony do 20:00. Odwiedzający nie muszą się zapowiadać i pytać o zgodę, nie ma żadnych ograniczeń. Mieszkańcy również mogą wychodzić w każdej chwili. Potrzebujemy jedynie wcześniejszej informacji o takiej sytuacji - mówi dyrektor Senior Residence.

Jubileusz Senior Residence

W sobotę, 18 marca minęło dokładnie dziewięć lat od początku funkcjonowania katowickiego domu Senior Residence. Przyjęcie urodzinowe zostało jednak przełożone na 24 marca, by żadnego z pracowników nie ominęła okolicznościowa impreza. Elżbieta Grzeczka mówi, że na przyjęciu nie zabraknie poczęstunku, tortu oraz uroczystego obiadu. Tradycyjnie w kaplicy, znajdującej się domu opieki dla osób starszych, odbędzie się także msza święta dziękczynna z podziękowaniem za 9 lat działalności, prośbą o siłę i zdrowie dla podopiecznych oraz pracowników.

Jestem dumna, że działamy już dziewięć lat, że mamy takich pracowników, którzy potrafią stosować nasze procedury w wyjątkowy sposób. Przychodząc do pracy człowiek nie ma poczucia, że wykonuje obowiązki zawodowe. W Senior Residence czujemy się szczęśliwi, że możemy troszczyć się o osoby, które tutaj mieszkają i spędzać czas razem - podkreśla Grzeczka. Dyrektor Senior Residence zapowiada, że już teraz rozpoczynają się przygotowania do 10 rocznicy urodzin, która będzie obchodzona hucznie.

Liczne atuty katowickiego domu dla osób starszych

Senior Residence to miejsce dedykowane osobom starszym, chorym na demencję starczą i chorobę Alzheimera. Co ważne z usług placówki może skorzystać każdy senior.

Zamieszkać u nas mogą osoby, które opłacą swój pobyt, jak również seniorzy kierowani przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Posiadamy miejsca socjalne, również dla osób spoza Katowic – przekazuje dyrektor Senior Residence.

Katowicki dom dla osób starszy to obiekt od początku zbudowany z myślą o seniorach. Do dyspozycji pensjonariuszy są pokoje jednoosobowe oraz dwuosobowe dla małżeństw. Wszystkie z wieloma udogodnieniami jak duża przestrzeń, niskie parapety czy duża ilość światła. Senior Residence posiada bardzo dużo przestrzeni, która umożliwia spacery po budynku, nawet w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych – seniorzy chętnie korzystają z tej możliwości. Na każdym piętrze budynku znajdują się kąciki wypoczynkowe. Całość uzupełnia piękny ogród z alejami spacerowymi, stawem, kwiatami, dużą ilością zieleni, miejscami do odpoczynku i siłownią.

Pensjonariusze Senior Residence to osoby utalentowane, posiadające wiele pasji, począwszy od muzyki, przez sport, miłość do zwierząt, kulinaria, aż do gier planszowych. Staramy się ułatwiać seniorom dostęp do pasji organizując zdrową rywalizację sportową, zapewniając sprzęt i zajęcia muzyczne, umożliwiając posiadania zwierząt w pokoju oraz kulinarne dni tematyczne – opisuje Grzeczka. Będąc przy kulinariach muszę wspomnieć, że nasz ośrodek wyróżnia przepyszna kuchnia, które zawiera rozmaite diety i posiłki indywidualne dedykowane poszczególnym mieszkańcom. Wszystkie posiłki są przygotowywane ze świeżych produktów - dodaje.

Dyrektor Senior Residence mówi również, że bardzo istotnym aspektem funkcjonowania placówki jest wspólne spędzanie czasu i utrzymywanie relacji międzyludzkich. W naszym domu zawiązuje się wiele znajomości. Seniorzy mają bardzo dużo czasu na rozmowy, wspólne quizy, krzyżówki rozwiązywane wspólnie z terapeutami czy zajęcia intelektualne - podkreśla Elżbieta Grzeczka.

Szacunek dla każdego seniora

Senior Residence to placówka, która “nie wybiera” sobie pensjonariuszy. Zdarza się tak, że katowicki dom dla osób starszych pomaga innym ośrodkom, przejmując osoby w zaawansowanym stadium choroby Alzheimera.

Mało jest takich domów jak nasz. Nasze doświadczenie i metody pozwalają nam opiekować się osobami w ciężkiej sytuacji zdrowotnej z powodu demencji starczej czy choroby Alzheimera. Wspólnymi siłami staramy się zapewnić seniorom jak najdłuższe i godne życia. Nikt u nas nie zostaje sam, do każdego pensjonariusza podchodzimy z olbrzymim szacunkiem - mówi Elżbieta Grzeczka, dyrektor Senior Residence.

Nie tylko dom opieki

Senior Residence to nie tylko dom opieki dla osób starszych, to także miejsce pracy, w którym zatrudnionych jest około 150 osób. Ośrodek został nagrodzony za warunki pracy, które oferuje pracownikom.

W 2017 roku otrzymaliśmy nagrodę Państwowej Inspekcji Pracy w konkursie “Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej”. To jest nasza chluba, która pokazuje, że Senior Residence jest miejscem przyjaznym nie tylko dla mieszkańców, ale również dla pracowników - uśmiecha się dyrektor ośrodka. W Senior Residence swoje miejsce znajdują również studenci licznych kierunków jak: pielęgniarstwo, dietetyka, fizjoterapia, psychologia, administracja, którzy odbywają tam swoje praktyki zawodowe. W ośrodku nie brakuje także miejsca dla wolontariuszy, którzy chcą realizować pragnienie pomagania drugiemu człowiekowi. To pokazuje, że Senior Residence jest ważnym miejscem na mapie Katowic - kończy Elżbieta Grzeczka, dyrektor Senior Residence.

Senior Residence

Senior Residence Placówka Świadcząca Całodobową Opiekę - ul. Zabłockiego 26, Katowice, tel. 32 35 35 840

Senior Residence Dom Pomocy Społecznej - ul. Pijarska 4, Katowice, tel. 32 35 35 840

