Segregacja śmieci w Katowicach wzrosła tylko o 10 proc. [nowe przepisy i opłaty za odpady]

Od stycznia 2020 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące gospodarki odpadami i odtąd segregować śmieci powinien każdy. Za nie dostosowanie się do tego przyjdzie nam bowiem słono zapłacić. Przy czym wystarczy, że do obowiązku nie dostosuje się jeden z sąsiadów z bloku.

Mieszkańców do staranniejszego porządkowania surowców wtórnych mają przekonać… wysokie stawki za wywóz niesegregowanych śmieci.

Segregacja śmieci 2020: Podwyżki i zbiorowa odpowiedzialność

W większości samorządów woj. śląskiego weszły w życie wraz z 1 stycznia. W Katowicach z 14 zł od osoby stawka za odpady segregowane wzrosła do 21,30 zł, a za niesegregowane - do 42,60 zł! W Sosnowcu odpowiednio z 11 zł do 17 zł, a za niesegregowane - do 34 zł! W Bielsku-Białej od stycznia płacimy odpowiednio - 26 i 52 zł, w Rybniku - 22 i 66 zł, a w Będzinie - 21 i 42 zł. Drastyczną wręcz stawkę proponowały władze Zawiercia (początkowo aż 75 zł za niesegregowane). Ostatecznie za wywóz segregowanych śmieci trzeba będzie zapłacić tu od lutego 19,50 zł, a niesegregowanych - 58,50.