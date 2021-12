Ścieżki rowerowe do 9 km od Katowic. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 25 - 26 grudnia?

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową w okolicy Katowic? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 25 - 26 grudnia wybraliśmy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 9 km od Katowic. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Katowic przygotowaliśmy na weekend 25 - 26 grudnia.

Trasy rowerowe w okolicy Katowic We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 9 km od Katowic, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 25 grudnia w Katowicach ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 26 grudnia w Katowicach ma być nan°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Barbie w Jaworznie Stopień trudności: 1

Dystans: 50,97 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 141 m

Suma podjazdów: 970 m

Suma zjazdów: 951 m JIMMYtm poleca trasę mieszkańcom Katowic Dzisiejszy rekord temperatury to 47,3 stopni w słońcu, ale to przecież nie jest przeszkodą by wziąć córkę i razem z Barbie pojechać na odnowiony rynek w Jaworznie. Sama trasa bardzo przyjemna, chociaz odcinek nad Białą Przemszą dość piaszczysty i zarośnięty, niestety nie zbyt często przecierany. Nagroda był widok świeżo ściętych przez bobry drzew, jak byśmy ledwo co je sploszyli. Poza tym, odcinkiem trasa urozmaicona i ciekawa. Sam rynek warty zobaczenia że względu na ciekawe fontanny.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Chorzów Amelung - Pszczyna - Ogrody Kapias Stopień trudności: 2

Dystans: 51,23 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 104 m

Suma podjazdów: 1 078 m

Suma zjazdów: 1 087 m Nikt78 poleca trasę rowerzystom z Katowic Początkiem wycieczki jest staw Amelung skąd drogami osiedlowymi i takimi o małym ruchu dojedziemy do Chorzowa Batorego gdzie pod zegarem zaczyna się ścieżka rowerowa którą dojedziemy do lasu. Po przejechaniu pod autostradą skręcamy w prawo, na końcu ścieżki skręcamy w lewo i po kilkuset metrach wracamy na ścieżkę rowerową którą dojedziemy do końca Panewnik. Dalej jedziemy drogą na Mikołów do zjazdu na staw Starganiec. Następnie drogą gruntową dojedziemy do dzielnicy Mikołowa Jamna. Centrum Mikołowa omijamy zgodnie z mapką drogami prawie wiejskimi którymi dojedziemy do Wilkowyj. Tam wjedziemy do lasu. Świetną leśna drogą trzymając się szlaku rowerowego dojedziemy do Kobióra. Ścieżką rowerową przejedziemy obrzeżami Kobióra i dalej piękną drogą asfaltową z której zjedziemy na piękną szutrową drogę zgodnie z czerwoną strzałką. Tym szutrem dojedziemy do Piasku skąd mało uczęszczaną drogo częściowo szutrową dojedziemy do Pszczyny. Centrum Pszczyny możemy pokonać na kilka sposobów ważne żeby dojechać do firmy Linde Gaz przed którą skręcamy w prawo i po kilkuset metrach w lewo w ulicę Azaliową. Jest to ulica szutrowa na końcu której zjedziemy na drogę gruntową. Gruntem dojedziemy do drogi szutrowej która jest już ostatnia prostą do celu. Na temat Ogrodów Kapias nie będę się rozpisywał tylko odeślę do strony domowej. Jest to naprawdę piękne miejsce warte długiego spaceru a zwiedzanie jest darmowe. Wracać możemy tą samą trasą lub pociągiem z pobliskiej stacji Goczałkowice do Katowic, poza tym trasa w kilku miejscach przebiega obok lini kolejowej tak więc możliwości jest wiele. Miłej wycieczki życzę

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: 03 Katowice Panewniki - Chudów - Halemba Stopień trudności: 1

Dystans: 35,45 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 39 m

Suma podjazdów: 200 m

Suma zjazdów: 201 m Trasę rowerową mieszkańcom Katowic poleca JacekG155 Z Katowic Panewnik lasami do Chudowa.

Ok 50 km trasa prowadząca przez lasy panewnickie do Chudowa położonego przy szosie Gliwice - Mikołów. W Chudowie można zwiedzić zrekonstruowany zamek. Jest tam też restauracja i bufet.

Zamek wzniesiony w XVI wieku. Spłonął w 1874 roku i od tego czasu pozostaje w ruinie. Pod koniec XX wieku został zabezpieczono i odbudowano wieżę w której mieści się małe muzeum. Obok zamku spichlerz dworski z XVIII wieku. Całość zarządzana jest przez Fundację Chudów, która odtworzyła przy ruinach karczmę oraz organizuje na miejscu liczne imprezy.

Powrót tą samą drogą lub przez stawy Korytnik i Kiszka między Borową Wsią a Halembą.

Można też zatrzymać się w barze „Przystań” nad jeziorem w lasach panewnickich lub kawałek dalej w barze Rybaczówka.

W lasach panewnickich można również zrealizować nieco inny wariant powrotny jedną z wielu leśnych dróg i ścieżek.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Katowic

🚲 Trasa rowerowa: Vuelta a Wyźyna Katowicka - etap 2: górski Stopień trudności: 2

Dystans: 34,1 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podjazdów: 630 m

Suma zjazdów: 624 m Oberfeldkurat poleca trasę mieszkańcom Katowic

Niezbyt długi etap, ale kilka premii górskich po drodze. Na początku niepotrzebnie jechałem po obrzeźach Mikołowa, gdyby ktoś miał ochotę przejechać się tą trasą, to sugeruję raczej jechać przez uroczy mikołowski rynek i naprawdę piękne planty.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Barbie powraca do Jaworzna Stopień trudności: 1

Dystans: 68,51 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 121 m

Suma podjazdów: 1 228 m

Suma zjazdów: 1 204 m Trasę rowerową mieszkańcom Katowic poleca JIMMYtm Jedna z ostatnich upalnych niedziel i Barbie ponownie na śląskiej ziemi.

Jaworzno to wycieczka już znana, lecz tym razem z drobnymi modyfikacjami, które urozmaiciły i trochę ułatwiły wycieczkę.

Moim zdaniem ciekawa trasa. Dodatkowo była kolejna okazja by potestować rower Trek Stache 5. Tym razem z maksymalnym ciśnieniem 2,1 atmosfery w tylnym i 1,5 atm w kole przednim. Rower w stosunku do wcześniejszego ustawienia (0,5x0,5atm) zyskał na dynamice i szybkości, komfort trochę mniejszy, ale przyczepność nadal pozostała na poziomie nieosiągalnym dla rowerów konkurencji. Do tego niesamowita, bardzo krótka linia tylnych widełek, to daje wręcz obłędną szybkoskrętność i żwawość na krętych szlakach, do tego poderwanie kokpitu do lotu jest bajecznie łatwe. Mimochodem wspomnę tylko o możliwości zastosowania (dzięki hakom stranglehold) nawet 4 rodzajów kół: 29+, 29, 28 i 27,5...

Gdyby nie ten napęd srama w modelu Stache 7 na 2017 rok, to wiedział bym co kupić...

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Rewolucjonizowanie świątecznego menu nie ma sensu