Ścieżki rowerowe do 9 km od Katowic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 1 - 2 października?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Katowic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 9 km od Katowic, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Zimowa Barbie zdobywa Hałdę Murcki

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 15,22 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 350 m

Suma zjazdów: 354 m

Trasę rowerową mieszkańcom Katowic poleca JIMMYtm

Kolejna śnieżna wycieczka łamiąca stereotyp nudnej zimy. Przy okazji Barbie odwiedziła pomnik żołnierzy węgierskich rozstrzelanych przez radziecką hołotę "wyzwalającą" te tereny. Co miłe, mogiła zadbana i z zapalonymi zniczami. Potem kierunek na wzgórze Wandy i fajnym trawersem w dół w kierunku hałdy. Na samej hałdzie piękne widoki i cieplej niż na dole! Potem krótkie odwiedziny na lodowisku na Murckach i kierunek Bolina, gdzie odbywały się zawody biegaczy. Krótka kontemplacja ciepłego słońca nad zamarzniętym jeziorem i kierunek dom.

