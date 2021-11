Ścieżki rowerowe do 9 km od Katowic. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 4 - 5 grudnia?

Trasy rowerowe w pobliżu Katowic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 9 km od Katowic, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 04 grudnia w Katowicach ma być 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 05 grudnia w Katowicach ma być 2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

🚲 Trasa rowerowa: Barbie odkrywa nowe drogi

Stopień trudności: 1

Dystans: 42,56 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 99 m

Suma podjazdów: 683 m

Suma zjazdów: 660 m

Trasę dla rowerzystów z Katowic poleca JIMMYtm

Ładna pogoda, kilka wolnych godzin i całkiem atrakcyjna wycieczka nad zalew Dziećkowice. Początkowo miała przebiegać przez okolice trójstyku, ale drogowcy pokrzyżowali nam plany. Moim zdaniem najciekawsza droga nad ten zalew. Mało asfaltu i ciekawe widoki. Spokojnie do przejechania z dzieckiem

Przejazd odcinkiem bliżej A4 wiedzie teoretycznie drogą zamkniętą, własnością Elektrowni Jaworzno, ale nikt się tym nie przejmuje i widzieliśmy tam kilku rowerzystów i miejscowych, a teren wygląda na dziki i nieeksploatowany . Zamiast jechać wałem jak my, można jechać drogą poniżej.