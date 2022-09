Ścieżki rowerowe do 9 km od Katowic. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 1 - 2 października?

Wycieczki rowerowe z Katowic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 9 km od Katowic, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody.

🚲 Trasa rowerowa: Barbie powraca do Jaworzna

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 68,51 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 121 m

Suma podjazdów: 1 228 m

Suma zjazdów: 1 204 m

Rowerzystom z Katowic trasę poleca JIMMYtm

Jedna z ostatnich upalnych niedziel i Barbie ponownie na śląskiej ziemi.

Jaworzno to wycieczka już znana, lecz tym razem z drobnymi modyfikacjami, które urozmaiciły i trochę ułatwiły wycieczkę.

Moim zdaniem ciekawa trasa. Dodatkowo była kolejna okazja by potestować rower Trek Stache 5. Tym razem z maksymalnym ciśnieniem 2,1 atmosfery w tylnym i 1,5 atm w kole przednim. Rower w stosunku do wcześniejszego ustawienia (0,5x0,5atm) zyskał na dynamice i szybkości, komfort trochę mniejszy, ale przyczepność nadal pozostała na poziomie nieosiągalnym dla rowerów konkurencji. Do tego niesamowita, bardzo krótka linia tylnych widełek, to daje wręcz obłędną szybkoskrętność i żwawość na krętych szlakach, do tego poderwanie kokpitu do lotu jest bajecznie łatwe. Mimochodem wspomnę tylko o możliwości zastosowania (dzięki hakom stranglehold) nawet 4 rodzajów kół: 29+, 29, 28 i 27,5...

Gdyby nie ten napęd srama w modelu Stache 7 na 2017 rok, to wiedział bym co kupić...

Nawiguj